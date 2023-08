El campeón japonés e invicto Keisuke Matsumoto (8-0/7KOs, de 24 años de edad y pertenece a Ohashi Boxing Gym) va a batallar con el #1 ranqueado de Japón como un africano-nigeriano radicado en Okinawa, Japón, Ridwan Akanjioyekola (11-1-2/7KOs, de 26 años de edad y pertenece a Hiranaka Boxing School de la provincia de Okinawa de Japón), el próximo miércoles 30 de agosto en Yokohama.

La pelea es promocionada por Ohashi Promotions y será transmitida por TV Japón.

La semifinal será por título de Japón de peso gallo a 10 rounds.

El monarca nipón e imbatido Seiya Tsutsumi (8-0-2/7KOs), de 27 años y pertenece a Kadoebi-Joyeria Boxing Gym de Tokio, va a hacer la tercera defensa de su título de Japón contra el zurdo retador Riku Masuda (3-0/3KOs, de 25 años de edad y pertenece a Teiken Boxing Gym de Tokio).

En un duelo internacional Japón vs Uzbekistán a 12 rounds de peso superligero, el japonés ex campeón de Japón y ex monarca regional de Asia-Pacífico de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el zurdo Koki Inoue (16-1/13KOs, de 31 años y pertenece a Ohashi Boxing Gym) se medirá con el zurdo uzbeco Abdurasul Ismoilov (10-1/6KOs, de 26 años de edad).