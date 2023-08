El actual clasificado mundial número uno de la división de peso pluma en UFC, el hawaiano Max Holloway, se enfrentará al actual clasificado mundial número ocho de la división de las 145 libras en UFC, el coreano Chan Sung Jung, la pelea será el choque estelar de la cartelera UFC Singapore, la cual se llevará a cabo este mismo sábado, 26 de agosto, en Singapore Indoor Stadium de Singapore.

La pelea, que es promocionada por la UFC, será televisada por ESPN.

¿Cómo llega Max Holloway a UFC Singapore?

Holloway, quién es conocido como 'Blessed' y tiene 31 años de edad, estará buscando su segunda victoria consecutiva luego de obtener una decisión unánime favorable sobre Arnold Allen el pasado mes de abril del presente año. Es un ex campeón interino de la división de peso pluma de UFC, cuando noqueó a Anthony Pettis en el UFC 206 del mes de diciembre del año 2016 y se convirtió en campeón mundial de la división de las 145 libras en UFC, cuando unificó con éxito su título, noqueando a José Aldo en el UFC 212 del mes de junio del año 2017, luego logró defenderlo con éxito tres veces, noqueando nuevamente a José Aldo y Brian Ortega, para después obtener una decisión unánime sobre Frankie Edgar.



Ahora se presenta a la pelea con un registro de 24-7 con 12 finalizaciones, 10 por nocaut y 2 por sumisión. En su larga carrera de mas de 11 años y 27 peleas en UFC, ha ganado 10 bonos por desempeño, cuano aún existía el Knockout of the Night, lo ganó una vez gracias a su finalización sobre Will Chope. Ha ganado cuatro veces el Performance of the Night, gracias a sus sólidas y convincentes victorias sobre Akira Corassani, Cub Swanson, Anthony Pettis y Brian Ortega. Además, ha ganado cinco veces el Fight of the Night, gracias a sus espectaculares peleas contra José Aldo, Brian Ortega, Dustin Poirier, Calvin Kattar y Yair Rodríguez.

¿Cómo llega Chan Sung Jung a UFC Singapore?

Jung, quién es conocido como 'The Korean Zombie' o 'TKZ' y tiene 36 años de edad, regresar a la columna de las victorias después de ser noqueado por Alexander Volkanovski el pasado mes de abril del año pasado en una pelea que fue por el título mundial de la división de peso pluma de UFC, ésa era la segunda vez que peleaba por ser campeín mundial de la división de las 145 libras, ya que en el mes de agosto del año 2013 también tuvo la oportunidad de ser campeón pero fue noqueado por José Aldo.

Ahora se presenta a la pelea con un registro de 17-7 con 14 finalizaciones, 6 por nocaut y 8 por sumisión. En su larga carrera de más de 12 años y 11 peleas en UFC, ha ganado ocho bonos por desempeño, cuando aún existían los bonos por Submission of the Night y Knockout of the Night, los ganó dos y una vez respectivamente, gracias a sus finalizaciones sobre Leonard Garcia, Dustin Poirier y Mark Hominick. Además ha gando dos veces el Fight of the Night, gracias a sus espectaculares peleas contra Dustin Poirier y Yair Rodríguez, también ha ganado tres veces el Performance of the Night, gracias a sus sólidas y convincentes victorias sobre Dennis Bermudez, Renato Moicano y Frankie Edgar.

Pelea co-estelar y presencia latina en UFC Singapore

En la cartelera UFC Singapore la pelea co-estelar de la noche tendrá como protagonistas al estadounidense Anthony Smith, enfrentándose a su compatriota, Ryan Spann en una pelea por la división de peso semicompleto de UFC. También estará el mexicano Fernie Garcia, quién estará intentado quitarle el invicto al nipón Rinya Nakamura, en una pelea por la división de peso gallo de UFC.

Mientras que la brasilera Taila Santos, se enfrentará a la estadounidense Erin Blanchfield, en una pelea por la división de peso mosca femenil de UFC. Además, el dominicano Waldo Cortes-Acosta verá acción ante el polaco Łukasz Brzeski, en una pelea de peso completo y el peruano Rolando Bedoya estará buscando recuperarse de un debut perdedor en UF cuando enfrente al chino Kenan Song, por la división de peso welter.