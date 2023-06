La clasificada mundial número once de la división de las 125 libras femenil en UFC, la norteamericana Maycee Barber, quién es conocida como 'The Future' y tiene 25 años de edad, logró vencer a la clasificada mundial número nueve de la división de peso mosca femenil de UFC, la brasilera Amanda Ribas, quién tiene 29 años de edad, luego de obtener una victoria por nocaut en la pelea que fue el choque co-estelar de la cartelera UFC on ABC 5, la cual se llevó a cabo en el VyStar Veterans Memorial Arena de la ciudad de Jacksonville en Florida.

Resultados UFC on ABC 5 en Florida

Cartel principal

Austen Lane vs. Justin Tafa declarado NC (golpe accidental en el ojo) - R1, 0:29

David Onama venció a Gabriel Santos por KO (puñetazos) - Round 2, 4:13

Brendan Allen venció a Bruno Silva por sumisión (estrangulamiento por detrás) - Round 1, 4:39

Preliminares

Neil Magny venció a Phil Rowe por decisión dividida (29-28, 28-29, 29-28)

Randy Brown venció a Wellington Turman por decisión unánime (29-28, 29-28, 29-28)

Mateusz Rebecki venció a Loik Radzhabov por nocaut técnico (patadas, puñetazo) - R2, 2:36

Tabatha Ricci venció a Gillian Robertson por decisión unánime (29-28, 29-28, 30-27)

Joshua Van venció a Zhalgas Zhumagulov por decisión dividida (28-29, 29-28, 29-28).

Chepe Mariscal venció a Trevor Peek por decisión unánime (30-27, 30-27, 30-27)

Jack Jenkins venció a Jamall Emmers por decisión dividida (27-30, 29-28, 29-28)

Sedriques Dumas venció a Cody Brundage por decisión unánime (30-27, 29-28, 30-27)