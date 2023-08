El gran múltiple ex campeón mundial y ex rey libra por libra del mundo, Floyd Mayweather Jr., no esta convencido que el campeón japones, Naoya Inoue, debería encabezar la lista actual de los mejores boxeadores del mundo, sin distinción del peso. En una interesante entrevista con FightHype, Mayweather aseguro que Gervonta Davis debería estar por en cima de Inoue y también de Terence Crawforfd.

“¿Cuándo irá Gervonta Davis a la lista de libra por libra? ¿Se lo merece Naoya Inoue? Absolutamente. ¿Terence Crawford? Absolutamente. Pero, ¿qué pasa con Gervonta Davis? Solo porque estaba afiliado a mí,” dijo Mayweather a FightHype.

El pasado mes de Julio, Inoue regreso al ring en Japón, para subir de los gallos y aniquilar en ocho vueltas al campeón estadounidense, Stephen Fulton, y así arrebatarle los mundiales unificados supergallo de la OMB y el CMB.

Para Mayweather, Naoya Inoue debería medirse, en un peso intermedio, con Gervonta Davis, quien el pasado mes de abril desbarato al ex campeón mundial californiano, Ryan García y recientemente estuvo preso, por un caso de violencia doméstica.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 井上尚弥 𝐍𝐚𝐨𝐲𝐚 𝐈𝐧𝐨𝐮𝐞 (@naoyainoue_410)

“Inoue tiene que venir a pelear en los EE. UU. y debe someterse a un análisis de sangre y orina al azar. Creo que es un gran peleador. Toma muchas cosas de mi libro, de mi estilo de pelea. Pero, se supone que debes medirte a los grandes. Me gustaría verlo pelear contra Gervonta Davis en un peso intermedio.”