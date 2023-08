El excampeón estadounidense, Floyd Mayweather volverá al ring en una pelea de exhibición frente al nieto de un célebre mafioso de la misma nacionalidad, John Gottiv III, en un encuentro que se celebrará este domingo en el Fla Live Arena de la ciudad de Florida.

El sábado se llevó a cabo la ceremonia de pesaje, donde Gotti III, registró en la balanza 181lbs, pero su oponente decidió no dejar conocer su peso en la báscula. En su última aparición, Mayweather presentó 25 libras menos que Gotti III, marcando 156lbs.

“Solo hay un Gotti, nunca peleaste con un Gotti”, afirmó el oponente que subió a la báscula, pero Mayweather no se fue sin antes responderle.

“Cuando subimos al ring, depende de nosotros. No se trata de la multitud, no necesito alardear, posar o explicar mis capacidades. El mundo sabe lo que puedo hacer, las acciones hablan más que las palabras. No necesito venir aquí y hablar sobre mi historial. Veinte años como campeón del mundo hablan por sí solos. No logras ese tipo de éxito sin la habilidad de pelear”, sentenció “The money”.

Título especial

En la pelea estará en juego un título especial del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) para conmemorar el "Día de la Emancipación", es promocionada por Zeus Presents y será transmitida por PPV.

"El 19 de junio es un feriado nacional y Floyd Mayweather es el mejor representante del éxito y la gloria a través del trabajo duro y la dedicación. El WBC agradecerá y apoyará a estos cuatro grandes hombres que mejoran la vida de todos", puntualizó Mauricio Sulaiman, presidente del CMB.