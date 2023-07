La carte du prochain #UFCFightNight à #UFCLondon



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Aspinall vs Tybura 🇵🇱

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 McCann vs Stoliarenko 🇱🇹

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Wood vs Fili 🇺🇸

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Craig vs Muniz 🇧🇷

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Herbert vs 💥 Ziam 🇫🇷 💥

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Murphy vs Culibao 🇦🇺 pic.twitter.com/rmsq79xBOr