La peleadora nacida en Liverpool, Molly McCann, se enfrentará a la lituana Julija Stoliarenko, la pelea será el choque co-estelar de la cartelera UFC London, la cual se llevará a cabo este mismo sábado, 22 de junio, en el O2 Arena de la ciudad Londres en Inglaterra.

La pelea, que es promocionada por la UFC, será televisada por ESPN.

¿Cómo llegan Molly McCann y Julija Stoliarenko a UFC London?

McCann, quién es conocida como 'Meatball' y tiene 33 años de edad, estará buscando regresar a la columna de las victorias luego de ser sometida por Erin Blanchfield el pasado mes de septiembre del año 2022 en el evento UFC 281, con la derrota cortó una racha de tres victorias. Se presenta a la pelea con un registro de 13-5 con 6 finalizaciones, todas por nocaut. En su carrera de poco más de cinco años y 10 peleas en UFC, ha ganado tres bonos por desempeño, una vez el Fight of the Night, gracias a su espectacular pelea contra Ji Yeon Kim y dos veces el Performance of the Night, gracias a sus contundentes victorias sobre Luana Carolina y Hannah Goldy.

Stoliarenko, quién tiene 30 años de edad, estará buscando regresar a la columna de las victorias luego de ser noqueada por Chelsea Chandler el pasado mes de octubre del año 2022 en una pelea pactada en 140 libras. Se presenta a la pelea con un registro de 10-7 con 9 finalizaciones, todas por sumisión. En su carrera de seis peleas en UFC, registra 1-5 y ha ganado un sólo bono por desempeño, el Performance of the Night, en su única victoria en UFC, cuando sometió a Jessica-Rose Clark.

Estelar y presencia hispana en UFC London

En la cartelera UFC London la pelea estelar de la noche tendrá como protagonistas al inglés Tom Aspinall enfrentando al polaco Marcin Tybura en una pelea por la división de peso completo de UFC. Además, el peruano Daniel Marcos se enfrentará al británico en una pelea por la división de peso gallo de UFC. También estarán los españoles Joel Alvarez y Daniel Barez, enfrentando a Marc Diak

iese y Jafel Filho en peleas por las divisiones de peso ligero y moca de UFC, respectivamente. Mientras que el norteamericano de raíces colombianas, Bryan Barberena, tendrá una dura prueba cu

ando enfrente a Makhmud Muradov en una pelea por la división de peso medio de UFC.