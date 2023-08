Michael Conlan decidió separarse del entrenador en jefe Adam Booth, después que perdiera contra Alberto López, campeón de Peso Pluma de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en mayo pasado en el SSE Arena.

El año pasado, el boxeador irlandés desafió a Leigh Wood, campeón de peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Conlan logró derribar a su oponente al principio de la pelea, pero Wood se recuperó al final del encuentro para noquear a Conlan en el último episodio.

Ahora ha pensado en su futuro y entre sus planes están modificar su esquina, para continuar.

"No culpo a nadie, pero haré un gran cambio en este momento sobre cómo estoy avanzando. Es un nuevo comienzo y buscaremos las mejores opciones. Posiblemente Miami, posiblemente Inglaterra o el mismo gimnasio con un entrenador diferente. Hablé con Booth y terminamos amigablemente. No estoy culpando a nadie, pero necesito algo diferente", comentó Conlan al Belfast Telegraph.

Por le momento Conlan no tiene ningún entrenador contratado, pero está evaluando opciones como Buddy McGirt, quien trabajará con Dillian Whyte, de cara a su encuentro contra Anthony Joshua.

"Me gustan los entrenadores cubanos: Pedro Díaz, Jorge Rubio. He estado hablando con Buddy McGirt también lo veré próxima semana en Inglaterra y haré unos días para ver cómo es, pero no creo que lo tenga resuelto en el próximo mes", reconoció Conlan.

"No voy a probar con un entrenador y decir 'eso es todo' como hice al comienzo de mi carrera con Manny. No me arrepiento, pero probablemente debería haber buscado mucho más, pero ya veremos".

Desde que se convirtió en profesional, Conlan ha sido promovido por Top Rank. No indicó si esa relación continuará en el futuro.