La excampeona mundial unificada de peso superpluma, la estadounidense Mikaela Mayer, regresará a la acción en una batalla de peso superligero a 10 rounds, contra la contendiente italiana Silvia Bortot, este mismo sábado, 2 de septiembre, en la Arena AO en Manchester, Inglaterra.

La pelea es organizada por Boxxer y será televisada por Sky Sports en el Reino Unido y ESPN Latinoamérica.

Mayer-Bortot se llevará a cabo en la cartelera de la muy esperada revancha de peso mediano entre los amargos rivales Liam Smith y Chris Eubank Jr.

Mayer (18-1, 5 nocauts), atleta olímpico estadounidense en 2016, firmó con Top Rank en 2017 y capturó el título mundial al derrotar a Ewa Brodnicka en octubre de 2020.

Al año siguiente, la nativa de Los Ángeles unificó títulos en una pelea llena de acción contra Maiva Hamadouche. En octubre de 2022, sufrió una derrota por decisión dividida frente a Alycia Baumgardner, en un enfrentamiento indiscutible por el título mundial en el O2 Arena de Londres.

Mayer luego subió al peso ligero y obtuvo una victoria por decisión unánime sobre Lucy Wildheart en abril. Ahora se prepara para hacer su tercera aparición consecutiva en Londres.

Mayer dijo: “Es mi sexto año como profesional, pero nunca me he sentido mejor. Mi carrera en las 130 fue muy divertida y algo de lo que estoy orgullosa, pero es hora de un nuevo capítulo. Es hora de experimente con mi tamaño y ver lo que puedo lograr. Esta pelea es en las 142 libras, pero 147 es la próxima división en el boxeo femenino, y ahí es donde me dirijo”.

Bortot (11-2-1, 3 nocauts) debutó en las clasificaciones profesionales en 2016 y capturó el título europeo de peso superligero en 2019 con una victoria por nocaut técnico en el cuarto round sobre Marie Helene Meron.

Sufrió su primera derrota por nocaut técnico en el noveno round en abril de 2022, pero se recuperó ese año con tres victorias. En su última aparición, perdió con la destacada invicta Flora Pili por decisión en 10 rounds en mayo.