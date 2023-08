Mikaela Mayer no tiene intenciones de mantenerse en un solo lugar, especialmente después de alcanzar el límite de peso ligero de las 135 libras recientemente, ahora llegará a peso welter junior para medirse a a Silvia Bortot este sábado por la noche en el AO Arena, Manchester.

El encuentro será parte de la cartelera de Liam Smith y Chris Eubank Jr., quienes se enfrentan en revancha, tras una victoria de Smith en enero pasado por nocaut.

Sin embargo, Mayer no tiene pensado quedarse en 140, por el contrario, pretende ascender a las 147 libras y medirse a Natasha Jonas, campeona mundial de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), y espera que el choque llegue más temprano que tarde.

Y espera conseguir esa pelea en un futuro muy cercano.

"Natasha Jonas está en la cima de mi lista porque es la pelea más realista e inmediata que puedo tener", comentó Mayer a Sky Sports.

"Ojalá concretemos esa pelea en diciembre o principios de enero. Ese es mi foco inmediatamente después de este choque. No me quedaré en las 140 libras, iré a las 147 libras después de esta pelea. Quiero entrar directamente en una pelea por el título mundial porque creo que ahí es donde estoy", agregó

Antes de pensar en Jonas, Mayer quiere hacer una declaración contra Bortot, ex campeona europea, después de ello se centrará en conseguir las peleas más importantes en peso welter.

"Estoy más decidida y motivada que nunca. Quiero mostrar mis habilidades de boxeo, mi poder y mis fortalezas desde afuera. Sólo un poco y juntarlo todo. Pero realmente quiero que mis fortalezas se muestren”, destacó Mayer.

"Es para mantenerme ocupada, prepararme gradualmente para la categoría de peso de 147 libras a donde espero ir. Tenemos un plan, así que se avecinan peleas más importantes. Tengo la experiencia, la habilidad, y ‘el tamaño para pelear con un peso más cómodo. Ahora entrenando con este peso más pesado, me siento mucho mejor y disfruto más entrenar porque no es tan agotador y mi cuerpo se siente bien. Me siento llena de energía y estoy cosechando los beneficios de todo mi arduo trabajo", concluyó Mayer.