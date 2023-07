El actual campeón de la división de peso medio de BKFC, el norteamericano David Mundell, se enfrentará al actual clasificado número uno de la división de las 185 libras en BKFC, el también norteamericano Mike Richman, la pelea será el choque estelar de la cartelera BKFC 47, la cual se llevará a cabo este mismo viernes, 14 de julio, en el Jenkins Arena de Lakeland, Florida.

Richman, quién es conocido como 'The Marine' y tiene 38 años de edad, se presenta a la pelea con un registro de 5-1 con 5 nocauts y como artista marcial registró en su carrera 18-8 con 16 finalizaciones, 9 por nocaut y 7 por sumisión. Habló sobre lo impredecible que es el boxeo sin guantes y lo rutinario de su vida en el deporte, además, cómo se desarrolló su campamento para éste nuevo combate.

"En este deporte puede pasar cualquier cosa. Cuando te enfrentas a dos de los tipos de más alto nivel, en un momento lo tienes todo y al siguiente no. Es parte del juego. Es sólo negocio, como de costumbre. Siempre es lo mismo para mí. El campo de entrenamiento ha ido muy bien. Me siento extremadamente rápido, explosivo, potente. Vuelvo a sentirme más ligero, me siento genial".

"No es más que otro cinturón, pero significa que soy el mejor del mundo en las 175 libras. Será estupendo que me consideren el campeón, pero fuera de eso no es más que un (improperio) cinturón".

Combates destacados de BKFC 47 desde Florida

En la cartelera BKFC 47 la pelea co-estelar tendrá a los norteamericanos Josh ‘Ken Doll’ Dyer y Jared ‘Captain Deadpool’ Warren enfrentándose en una pelea por la división de peso semipesado de BKFC. El también norteamericano Brandon Allen se enfrenta a su compatriota Seth Shaffer, en una pelea por la división de peso pluma de BKFC.