La peleadora nacida en Liverpool, Molly McCann, se enfrentará a la lituana Julija Stoliarenko, la pelea será el choque co-estelar de la cartelera UFC London, la cual se llevará a cabo este mismo sábado, 22 de junio, en el O2 Arena de la ciudad Londres en Inglaterra.

La pelea, que es promocionada por la UFC, será televisada por ESPN.

McCann, quién es conocida como 'Meatball' y tiene 33 años de edad, se presenta a la pelea con un registro de 13-5 con 6 finalizaciones, todas por nocaut. Habló sobre cómo se desarrolló su campamento para ésta pelea y las diferencias con respecto a la previa en sus peleas anteriores en Londres.

"Siento que esta es la UFC más tranquila de la que he formado parte. El hotel está tranquilo. No hay nadie. He podido relajarme. Creo que es mi cuarto UFC Londres, así que se siente mucho como si estuviera de vuelta en casa. Me gusta mucho estar aquí. Me gusta mucho Londres. Me gusta el ambiente... Cuando no conoces el esquema, a veces las Fight Weeks son muy agitadas. Y creo que cuando Patrick (Paddy Pimblett) está aquí, a veces todo el mundo quiere pelear con él incluso antes de que entremos en la jaula, así que siempre hay mucha locura, pero no esta vez."

También habló sobre su anterior pelea contra Erin Blanchfield y lo que supuso ésa derrota para plantearse una manera diferente de hacer las cosas.

"Tuve el mejor campamento de combate de mi vida. Traje a compañeros de entrenamiento increíbles, subí de nivel, y creo que no conseguí lo que pensaba que merecía. Obtuve el peor resultado que he recibido nunca en un combate, para ser sincera. Me alejé, me tomé un tiempo libre. Tenía que resetear, porque sentía que había estado en una trayectoria muy alta. Fue muy rápido, mucho para cualquier ser humano. Tuve que poner un poco los pies en la tierra y darme cuenta de que mi mundo no son los combates. Creo que todos lo saben, los peleadores viven y respiran para esto. Y a veces te consumes, y es sólo 'tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto'. Y no sientes que puedas decir que no y que puedas rechazar cosas, y a veces vas a cero".

Estelar y presencia hispana en UFC London

Conoce todo sobre el peruano Daniel Marcos y disfruta de su acción en #UFCLondon.

SÁBADO 22 DE JULIO

ESTELARES 3pm ET 🇺🇸 / 1pm 🇲🇽 / 4pm 🇦🇷 / 9pm 🇪🇸

PRELIMINARES 12pm ET 🇺🇸 / 10am 🇲🇽 / 1pm 🇦🇷 / 6pm 🇪🇸 pic.twitter.com/pHGDUlxxuA — UFC Español (@UFCEspanol) July 20, 2023

En la cartelera UFC London la pelea estelar de la noche tendrá como protagonistas al inglés Tom Aspinall enfrentando al polaco Marcin Tybura en una pelea por la división de peso completo de UFC. Además, el peruano Daniel Marcos se enfrentará al británico en una pelea por la división de peso gallo de UFC. También estarán los españoles Joel Alvarez y Daniel Barez, enfrentando a Marc Diakiese y Jafel Filho en peleas por las divisiones de peso ligero y moca de UFC, respectivamente. Mientras que el norteamericano de raíces colombianas, Bryan Barberena, tendrá una dura prueba cuando enfrente a Makhmud Muradov en una pelea por la división de peso medio de UFC.