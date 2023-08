El invicto excampeón mundial mexicano Jaime Munguía tuvo que emplearse a fondo, para vencer en un duro combate al experimentado ucraniano Sergiy “The Technician” Derevyanchenko, el pasado sábado por la noche en la Arena Toyota de Ontario, California.

Pero Munguía está consciente que estuvo a punto que la pelea terminara a favor de Derevyanchenko, aunque la puntuación quedó a su favor decisión unánime con puntajes de 115-112, 114-113 y 114-113.

"Sabíamos que era una pelea muy reñida, conocía los asaltos que había ganado. Pero sabía que debía que cerrar fuerte, y que la caída en realidad ayudó e influyó en todo", reconoció Munguía posterior a la pelea.

Munguía sabe que su oponente hizo la pelea más difícil debido a su efusividad durante el contendiente a la pelea del año.

“Se movía mucho, fue muy difícil atraparlo. Creo que merecí ganar la pelea. También puso su cuerpo sobre mí con todos sus golpes. Me sacó de mi juego y me rompió la distancia, pero me ajusté”, comentó Munguía.

“Sabía que debía mantenerlo a distancia, él rompía mi distancia. Tuve que mantenerlo alejado con el jab. Le doy el crédito a mi rincón que me dijo exactamente lo que tenía que hacer. Hicimos ajustes y obtuvimos resultados”.

“Sí fue una lección muy dura, todavía tengo mucho que aprender. Hay algunos detalles que necesito mejorar. Seguiremos trabajando y mejorando en el gimnasio. Nos vamos a quedar en 168 libras”, resaltó.

José Benavidez Sr., padre y entrenador de David Benavidez, felicitó a Munguía y reveló que quería que peleara con su hijo, a lo que este respondió estar listo para enfrentarlo porque se siente confiado.

“Si esta pelea me hiciera ver vulnerable, sinceramente, me encantaría aprovechar la oportunidad contra cualquiera”, concluyó Munguía.