El campeón mundial en tres divisiones Naoya "Monster" Inoue (24-0, 21 nocauts) iniciará su búsqueda para conquistar una cuarta categoría de peso cuando desafíe al campeón mundial CMB/OMB de peso supergallo Stephen Fulton (21-0, 8 nocauts) este martes, 25 de julio en la Ariake Arena de Tokio, Japón.

En la pelea co-estelar a 12 asaltos, la sensación cubana Robeisy “El Tren” Ramírez (12-1, 7 nocauts) hará la primera defensa de su título mundial pluma de la OMB contra el contendiente japonés Satoshi Shimizu (11-1, 10 nocauts).

Fulton-Inoue, Ramírez-Shimizu y las peleas del respaldo serán transmitidas en vivo y exclusivamente por ESPN+ en Estados Unidos a las 4:30 a.m. ET/1:30 a.m. PT.

En la conferencia de prensa del sábado, esto es lo que Inoue y Ramírez dijeron:

NAOYA INOUE:

“Subir a peso supergallo para desafiar a Stephen Fulton por sus cinturones me ha dado una gran motivación. Me emociono pensando en esta pelea y en cómo me desempeñaré. He estado viendo videos de Fulton y creo que es un peleador muy inteligente".

“No he sido un retador en más de cinco años, y eso también ha aumentado mi motivación. Creo que pelearé mejor que nunca”.

“Debido a mi lesión, la pelea tuvo que ser reprogramada para el 25. Y me siento agradecido por la cooperación de todas las personas involucradas en la promoción y el Equipo Fulton para que esto suceda. Y por esa gratitud, quiero pelear con todo lo que tengo el día 25".

ROBEISY RAMÍREZ

“Me siento súper bien. Hemos hecho un campamento de entrenamiento genial. La verdad estoy bien contento de estar en Japón y conocer este país y su cultura. Estoy listo para todo lo que se avecina”.

“No conozco mucho de mi rival, pero como he dicho desde que se me presentó esta pelea, todos sabemos que los peleadores japoneses son unos guerreros. Espero que él esté listo porque yo vengo al 100%”.

“Esta es mi primera defensa y siempre es súper importante para todo campeón. Este es el siguiente paso en camino a convertirme en el mejor peso pluma del mundo. Yo voy a ser yo. El Robeisy que todos conocen arriba del ring".

Martes, 25 de julio

ESPN+ (4:30 a.m. ET/1:30 a.m. PT)

Stephen Fulton vs. Naoya Inoue, 12 rounds, Títulos mundiales CMB/OMB junior pluma de Fulton

Robeisy Ramírez vs. Satoshi Shimizu, 12 rounds, Título mundial pluma OMB de Ramírez

Kanamu Sakama vs. Ryu Horikawa, 8 rounds, Peso junior mosca

Yoshiki Takei vs. Ronnie Baldonado, 8 rounds, Peso junior pluma