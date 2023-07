La campeona olímpica de Gran Bretaña de 2012 y campeona unificada superwelter, la inglesa Natasha Jonas, agregó el cinturón vacante de peso welter de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) a su colección luego de noquear en el octavo round a la canadiense Kandi Wyatt, en el principal combate de respaldo de la cartelera “Marshall vs Crews-Dezurn”, que se llevó a cabo este sábado en la Arena Manchester, en Inglaterra.

No se anotaron caídas, pero Jonas dominó desde la campana inicial a través de la decisión del árbitro Marcus McDonnell de detener la pelea a las 0:33 del octavo round.

La primera victoria del título de Jonas se produjo en un nocaut en el segundo asalto de Chris Namus, para ganar la correa vacante de 154 libras de la OMB en esta misma arena en febrero pasado.

La zurda de 39 años de Liverpool unificó los títulos superwelter del CMB y la OMB con la campeona de la FIB Marie Eve Dicaire (18-2, 1 nocaut) por decisión unánime en el mismo lugar en noviembre pasado.

Jonas saltó sobre la canadiense en la campana inicial, enviando a la rival de 32 años contra las cuerdas con un fuerte golpe en la cabeza y efectivamente mantuvo el control desde allí, presionando a la visitante y abrumándola con su gran producción de golpes.

Wyatt trabajó duro para cambiar el impulso de la pelea, teniendo cierto éxito en el cuerpo en los asaltos intermedios, pero no pudo igualar el ritmo y la precisión de Jonas.

Wyatt, que había perdido tres de sus últimas cuatro salidas antes de la pelea, estuvo en problemas en el sexto y séptimo asaltos con Jonas aparentemente incapaz de fallar con la mano izquierda recta. Cuando Jonas conectó otro tiro potente a principios del octavo, el árbitro Marcus McDonnell sabiamente detuvo la contienda.

Antes de la pelea, se habló en algunos sectores de que Jonas debería considerar retirarse a medida que se acerca a los 40 años, pero todavía hay mucho más que quiere lograr antes de colgar los guantes.

“Ha sido un gran viaje y ellos (los fanáticos) han estado conmigo en cada paso del camino”, dijo Jonas. “Sé que lo próximo es un feriado, me iré por un mes entero y disfrutaré de mi hija y mi familia. Realmente no me importa (quién sigue), hay peleas que los fanáticos quieren ver, hay peleas que Sky quiere organizar y hay cosas que quiero hacer antes de dejar este juego”.

Con esta victoria, Jonas mejoró su palmares a 14-2-1, con 9 nocauts, mientras que Watts cayó a 11-5, con 3 nocauts.