El campeón de peso pluma británico y de la Commonwealth Nathaniel Collins (12-0, 6 nocauts) defenderá sus títulos contra Raza Hamza (17-1-1, 7 nocauts), en el principal combate de respaldo de la cartelera “Dennis McCann vs Ionut Baluta”, que se llevará a cabo este mismo viernes, 18 de agosto, en el York Hall de Londres, Inglaterra.

La pelea es organizada por Queensberry Promotions y será televisada por TNT Sports.

El escocés de Bearsden ganó su doble título regional al derrotar por la vía del nocaut a James Beech Jr, en marzo pasado.

Collins, campeón de peso pluma de la Commonwealth, firmó un acuerdo promocional con Frank Warren, dueño de la promotora Queensberry Promotions, unión que llega después de capturar cinturón de Lonsdale en marzo.

“Estoy absolutamente emocionado, es una gran oportunidad que he estado esperando”, expresó Collins sobre su combate de este viernes.

“Estoy listo para agarrarlo con ambas manos y darme a conocer. Estaba hablando con mi gerente Sam Kynoch y él se había puesto en contacto con George Warren. Entonces estaba esperando a que se cumplieran los contratos y estaba un poco nervioso, pero luego todo se cumplió y estaba muy emocionado”, dijo Collins.

Ahora Collins podrá presentarse y crecer bajo una plataforma televisiva de renombre, dado que no ha logrado beneficiarse de sus presentaciones ante un público general, y mostrar el potencial que tiene arriba del ring.

“He estado en el juego durante 10 años y nunca se me ha dado nada fácil, así que trabajar tan duro y estar en una plataforma tan grande con Queensberry y estar en BT es simplemente fenomenal. Solo soy un chico pequeño de Escocia que hace grandes cosas por el país, así que estoy entusiasmado”, precisó.

“Estoy listo para ir con cualquiera. ¡Quien lo quiera puede conseguirlo! Espero poder seguir adelante por la ruta del título internacional porque no me preocupan mucho las defensas y esas cosas. Si puedo obtener un título internacional WBC o IBF, me impulsará más. Es mi momento de entrar en la mezcla”.

Por su parte, Warren afirmó estar “encantado de agregar un peleador de tanta calidad como Nathaniel al equipo, señalando que es una oportunidad que se le ofrece a Collins de hacerse un nombre en el escenario más grande”.

“Viene a nosotros con dos codiciados cinturones de título y está listo para participar en peleas grandes y significativas que impulsarán su posición internacional. Me ha impresionado lo que he visto de él y Nathaniel claramente tiene una gran habilidad. Ahora le daremos la oportunidad de desarrollar su potencial obvio y la oportunidad de brillar como peleador de televisión”, dijo Warren.