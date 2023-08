Emanuel Navarrete (37-1, 31 nocauts) y Óscar Valdez (31-1, 23 nocauts) están listos para una guerra mexicana. Navarrete defenderá su título mundial supergallo de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) ante el excampeón mundial en dos divisiones Valdez este sábado, 12 de agosto, en la Desert Diamond Arena de Glendale, Arizona.

La pelea es organizada por Top Rank y será televisada por ESPN Latinoamérica.

En el duelo co-estelar a 10 asaltos en peso junior welter, el contendiente en ascenso Lindolfo Delgado (17-0, 13 nocauts) se enfrentará a Jair Valtierra (16-2, 8 nocauts). El medallista de plata olímpico estadounidense Richard Torrez Jr. (5-0, 5 nocauts) abrirá la triple cartelera televisada en una pelea a seis asaltos en peso completo contra Willie Jake Jr. (11-3-2, 3 nocauts).

El respaldo ESPN+ contará con el regreso del invicto fenómeno de peso ligero Emiliano Fernando Vargas y el zurdo de peso completo Antonio "El Gigante" Mireles.

Vargas (5-0, 6 nocauts) peleará contra el mexicano Jorge Luis Márquez Alvarado (3-5-1 2 KOs) en un pleito a cuatro asaltos. Mireles se enfrentará al nativo de Ohio Dajuan Calloway (7-2, 7 nocauts) en un combate a seis asaltos.

Sergio Rodríguez (7-0-1, 6 nocauts) y Eduardo Ayala (9-3-1, 3 nocauts) chocarán en una batalla a seis asaltos en peso mediano entre dos de los favoritos de la fanaticada de Phoenix. El prospecto en ascenso de peso junior welter Ricardo Ruvalcaba (9-0-1, 8 nocauts) hará su regreso en un combate a seis asaltos contra Adrián Orban (6-3, 4 nocauts).

En la conferencia de prensa del jueves, Navarrete y Valdez estuvieron acompañados por Marco Antonio Barrera y Erik Morales. Las leyendas del boxeo mexicano entregarán al ganador de Navarrete-Valdez una chamarra conmemorativa hecha por el diseñador de modas tijuanense Kiko Báez.

Promocionado por Top Rank, los boletos están a la venta en Ticketmaster.com.

Esto es lo que dijeron los peleadores:

EMANUEL NAVARRETE:

“Todos sabemos que esta pelea está levantando mucha expectativa. Sería un fraude totalmente si Valdez y yo no nos entregáramos al 100 por ciento. Todos sabemos que lo que menos espera la gente es que no haya una guerra en el ring. Tenemos todo lo necesario para que se pueda dar una buena pelea”.

“Obviamente, el hecho de que Barrera y Morales estén aquí indica que la empresa nos quiere decir algo. Tenemos que hacer algo por lo menos cerca a lo que ellos hicieron. Eso es el objetivo. Esta todo puesto para que se pueda dar un gran combate. Valdez lo veo, y creo que está listo. Estamos a dos días de subirnos al cuadrilátero y va a ser una gran noche el sábado”.

“Se han dado cuento que he dicho que la pelea con Valdez era necesario para mi carrera por todo lo que representa. La rivalidad entre mexicanos es algo esencial. Es algo bueno para la pelea. Pero también el público conocedor del boxeo me presionaba mucho diciendo que mi carrera faltaba esa cerecita en el pastel, una pelea impresionante e icónica en donde tenga que exigirme más. Y la pelea con Valdez es ese tipo de combate.”

ÓSCAR VALDEZ:

“Esta pelea significa el mundo para mí. La derrota ante Shakur Stevenson provocó algo en mí. Despertó algo. Me hizo darme cuenta de cuánto extrañaba el boxeo y cuánto amo el deporte. El año sin pelear me hizo extrañar el boxeo mucho. También extraño mucho ser campeón mundial. Por ende, también significa mucho para mí tener otra oportunidad de convertirme en campeón mundial nuevamente”.

“El campamento estuvo muy bien. Siempre trabajo duro en cada campamento. Se podría hacer el campamento en Lake Tahoe, San Diego, Guadalajara o incluso China, porque siempre entrenamos duro para cada pelea. Sin embargo, para esta pelea entrenamos aún más duro. Entrenamos no solo más duro, sino más inteligente. Tenemos que ser inteligentes en esta pelea. Tuvimos un campamento perfecto. Eddy Reynoso y mi equipo han hecho un gran trabajo y estamos listos para esta pelea”.

“Es un honor para Barrera y Morales estar aquí. Significa el mundo porque crecí en la era de Barrera y Morales. Estos dos no saben cuánto me inspiraron. Son guerreros”.

"Quiero ganar. Quiero volver a ser campeón mundial. Quiero brindarles a los fanáticos una buena pelea”.

MARCO ANTONIO BARRERA:

“Estoy feliz de haber sido invitado para esta tremenda pelea. Cada vez que hay un boxeador mexicano arriba del ring, es una guerra. Y en esta ocasión, Valdez y Navarrete saben lo que va a pasar en el ring. Creo que será el tipo de pelea que todos los mexicanos siempre sabemos dar".

“Las peleas entre mexicanos siempre serán emocionantes. Aquí tenemos a dos mexicanos en el ring que quieren estar en una de las peleas más históricas entre boxeadores mexicanos. Eso es lo que están buscando hacer”.

ERIK MORALES:

“Esta es una gran oportunidad para que estos dos boxeadores mexicanos demuestren que el boxeo mexicano siempre es muy emocionante. He tenido la oportunidad de hablar con ambos de manera separada. Los dos han hablado de una gran guerra, y aquí estoy para ver una gran guerra”.

“Los mexicanos pelean por corazón y por orgullo. Los cinturones no importan. Nada importa. Lo único que importa es mostrar quién es el mejor peleador mexicano”.

LINDOLFO DELGADO:

“Me gustaría pelear por un título mundial muy pronto. Quiero hacer lo que siempre he soñado hacer, que es ser campeón. Pero lo primero es lo primero. Tengo que trabajar duro y concentrarme en esta próxima pelea”.

“He venido con ganas de hacer algo impresionante en esta pelea. Sé que tengo un oponente fuerte que viene a ganar. Pero quiero ofrecer un gran espectáculo para que la gente pueda disfrutarlo. De esa manera, puedo seguir participando en grandes carteleras como esta”.

JAIR VALTIERRA:

“Estoy muy emocionado de ser parte de una cartelera tan grande. Sé que es una oportunidad para que la gente me conozca y la aprovecharé”.

“Una victoria este sábado llevaría mi carrera a un nivel de élite. Será el comienzo de mi historia en el boxeo profesional como un gran peleador. Me siento más que listo para esta pelea”.

RICHARD TORREZ JR.:

“Me siento muy bien. El campamento fue un campamento largo. Pero estoy emocionado de que sea la semana de la pelea porque ahora podemos concentrarnos más. Fuimos al gimnasio anoche cuando llegamos aquí. Salimos a correr y luego hicimos sombra. Es una manera de aclimatarse a la zona en donde vas a pelear. No importa dónde estés peleando, es bueno aclimatarse, y ese primer entrenamiento justo después del vuelo es la forma correcta de hacerlo”.

EMILIANO FERNANDO VARGAS:

“Esto se ha convertido en un estilo de vida. He estado en el campamento durante todo este año. Amo lo que hago. Y no lo cambiaría para nada. Me encanta ir al gimnasio. Me encanta sentirme cansado después de un entrenamiento. Me encanta dar esa milla extra. Al final del día, poder pelear frente a miles de fanáticos en ESPN es una bendición”.

SERGIO RODRÍGUEZ:

"Me siento genial. Me siento honrado de tener otra oportunidad aquí con Top Rank. Es una pelea muy esperada entre dos de los mejores pesos medianos de Phoenix. Es una buena manera de comenzar la cartelera de Navarrete vs. Valdez”.

EDUARDO AYALA:

“Es una gran sensación y una gran oportunidad estar peleando en casa. Una victoria significaría mucho para mí. Sergio y yo tenemos muchos amigos en común. Hemos estado hablando de esta pelea por mucho tiempo, y por eso también significa mucho".

Sábado, 12 de agosto

ESPN, ESPN Deportes y ESPN+ (10 p.m. ET/7 p.m. PT)

Emanuel Navarrete vs. Óscar Valdez, 12 rounds, Título Mundial Junior Ligero OMB de Navarrete

Lindolfo Delgado vs. Jair Valtierra, 10 rounds, Peso Junior Welter

Richard Torrez Jr. vs. Willie Jake Jr., 6 rounds, Peso Completo

ESPN+ (8 p.m. ET/5 p.m. PT)

Emiliano Fernando Vargas vs. Jorge Luis Márquez Alvarado, 4 rounds, Peso Ligero

Antonio Mireles vs. Dajuan Calloway, 6 rounds, Peso Completo

Sergio Rodríguez vs. Eduardo Ayala, 6 rounds, Peso Mediano

Ricardo Ruvalcaba vs. Adrián Orban, 6 rounds, Peso Junior Welter