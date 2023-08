El puertorriqueño Néstor Bravo expondrá su invicto ante el estadounidense Will Madera, en un combate pactado a 10 rounds, que será el estelar de una cartelera que se llevará a cabo este viernes, en el Caribe Royale Resort de Orlando, Florida.

La pelea es organizada por Most Valuable Promotions (MVP) en colaboración con Boxlab Promotions y será televisada por DAZN.

Este jueves, se llevó a cabo el pesaje oficial de esta cartelera, con Néstor Bravo marcando 140 libras y Will Madera 139.9, para este choque pactado a 10 rounds, en el que estará en juego el título Continental Latinoamérica Superligero, avalado por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Bravo (21-0, 15 nocauts), se ubica en el séptimo lugar en el mundo por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en la división superligero. El talento de peso cruzado también tiene el título de peso welter junior de la OMB-NABO, que conquistó en octubre de 2022 en victoria contra Adrian Yung en siete asaltos, para convertirse en el segundo peleador en hacerlo.

Bravo quiere volver a su racha ganadora después de enfrentarse a un decepcionante no-contest contra Jair Valtierra, campeón latino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en febrero pasado, cuando Valtierra se enfrentó a Bravo en el cuarto asalto.

Madera (17-2-3, 10 nocauts), por su parte, se subirá al ring luego de una serie de enfrentamientos de alto octanaje, hizo caer a Brandun Lee en la primera derrota de su carrera profesional, en agosto de 2022. Antes de ello, noqueó a Jamshidbek Najmitdinov en el quinto round.

PESOS DESDE ORLANDO

Néstor Bravo 140 libras, Will Madera 139.9

Campeonato Continental Superligero Latinoamérica AMB

Damian Lescaille 146, Hugo Noriega 146.6

Campeonato Continental Welter Latinoamérica AMB

Krystal Rosado 114.1, Tarrethia Dixon 114.9

Julian Smith 139.3, Julio Rosa 139.4

Elijah Flores 144.8, Elijah Williams 144.1

Lorenzo Medina 233.4, Antonio Torres 255.2

Alexander Rios Vega 140.9, Javier Ailla 136.1

Antraveous Ingram 152.4, Orlennis Licea 152.7

Escenario: Caribe Royal, Orlando, Florida

Promotor: Most Valuable Promotions in association with BoxLab Promotions

TV: DAZN