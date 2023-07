Most Valuable Promotions (MVP) anunció su evento principal para su segundo evento Most Valuable Prospects y se celebrará el próximo viernes 18 de agosto en Orlando, Florida, con Néstor Bravo contra Will Madera como los protagonistas de la noche.

La pelea quedó pactada en 10 asaltos y las 140 libras, para llevarse a cabo en el Caribe Royale Resort.

La serie Most Valuable Prospects está bajo la producción y promoción de MVP, en colaboración con Boxlab Promotions como promotor autorizado oficial y su distribución se realizará por DAZN.

Bravo, se ubica en el séptimo lugar en el mundo por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en la división superligero. El talento de peso cruzado también tiene el título de peso welter junior de la OMB-NABO, que conquistó en octubre de 2022 en victoria contra Adrian Yung en siete asaltos, para convertirse en el segundo peleador en hacerlo.

Bravo quiere volver a su racha ganadora después de enfrentarse a un decepcionante no-contest contra Jair Valtierra, campeón latino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en febrero pasado, cuando Valtierra se enfrentó a Bravo en el cuarto asalto.

Madera, por su parte, se subirá al ring luego de una serie de enfrentamientos de alto octanaje, hizo caer a Brandun Lee en la primera derrota de su carrera profesional, en agosto de 2022. Antes de ello, noqueó a Jamshidbek Najmitdinov en el quinto round.