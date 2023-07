Francis Ngannou, ex campeón de peso pesado de UFC, ha negado algunas de las afirmaciones hechas por el promotor Eddie Hearn, dueño de Matchroom Boxing Promotions.

Hace unos días se dio a conocer de manera oficial, que Ngannou se enfrentaría a Tyson Fury, campeón de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en un choque que se celebrará el próximo 28 de octubre en Arabia Saudita.

Sin embargo, previo al anuncio, Hearn afirmó que la pelea entre ambos sería una pelea de exhibición sin “permitir caídas”, pero Ngannou desconoce de dónde sacó el promotor británico dicha información, exaltando que será un enfrentamiento de boxeo sancionado con los jueves marcando los rounds.

"¿Cómo supo Eddie Hearn sobre esto para saber y dar todos los detalles? No recuerdo que estuviera en la mesa hablando sobre esta pelea. Puedo decir es que él no sabe nada al respecto", se cuestionó Ngannou en declaraciones a The MMA Hour.

"Todo lo que sabe es lo que otras personas han escuchado. Quiero decir, eso está claro. Él no sabe nada porque es una pelea real. Está sucediendo, va a ser una pelea, la única diferencia es que no hay un título en juego, pero es una pelea real", enfatizó.

Cabe resaltar que el récord invicto de Fury estará en juego, pero el título del CMB no estará sobre la mesa.

"Esa es otra discusión que tendrá mucho que ver dentro del CMB y todo eso. Para que esta pelea suceda, si quisiéramos hacer todo [por el título] habría muchas partes involucradas, pero no sucedería. Así que tuvimos que hacer esta pelea rápido", dijo Ngannou.

"Mi sueño siempre fue boxear y con los mejores. Es mi oportunidad de hacer realidad ese sueño y consolidar mi posición como el hombre más malo del planeta. Todo lo que le diré a Tyson por ahora es que mejor baile en ese ring porque si lo toco, se va a dormir", concluyó.