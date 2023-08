Biaggio Ali Walsh, nieto de Muhammad Ali, peleador de MMA, no muestra mayor interés ante la invitación al ring del youtuber Jake Paul, y ahora se convirtió en boxeador profesional.

Paul firmó un contrato con la organización de MMA PFL y Ali Walsh también tiene contrato con la misma compañía.

Como boxeador, el youtuber derrotó a varias estrellas de MMA, incluida una victoria por decisión a principios de este mes sobre Nate Diaz, ahora Paul tiene en mente debutar en las artes marciales el próximo año.

A principios de este año reveló su deseo de pelear contra Biaggio Ali Walsh en MMA y luego enfrentarse a su hermano Nico Ali Walsh en un combate de boxeo, este último con un récord de 8-0-1.

Ambos hermanos Ali Walsh son mucho más pequeños que Paul, quien pelea en peso crucero, y por ello Biaggio no ve el empeño del youtuber en medirse a ellos.

"No tiene sentido, peleo en 155 libras porque la mayoría de los muchachos en esta división van en el mismo peso que yo, Jake es mucho más pesado, probablemente más de 200, supongo", sostuvo Biaggio a The Espejo.

"Es un tipo grande y es Jake Paul. Es bueno en publicidad y marketing, atrae miradas, pero para mí es una pelea que sin sentido. Incluso si subiera de peso, sería más lento, así que no creo que sea una pelea con ningún tipo de sentido”, agregó.

"Respeto lo que hace y tanto él como su hermano Logan, son genios cuando se trata de marketing, así que es inspirador porque estoy tratando de ayudar a promocionarme a mí mismo también", agregó.

Su hemano, Biaggio, tampoco ve una posibilidad de enfrentarse a Paul.

"Mehan preguntado eso varias veces. Yo diría que, en este momento, no es algo que me interese ahora. Quiero hacer carrera por mí mismo, continuar el legado de mi abuelo en el boxeo y labrarme mi propio camino también. Siento que, sin faltarle el respeto, pero una vez que peleas contra alguien en esa categoría, a menudo te categorizan como ese tipo", sostuvo Nico Ali Walsh.

"Me resulta difícil demostrar que soy un verdadero boxeador y no he peleado contra un Youtuber ni nada por el estilo, así que quiero seguir luchando contra los boxeadores y llegar a la cima", concluyó.