No clima do #UFC289! 👊



Confira os melhores nocautes e finalizações das estrelas do evento!



[ Sábado (10) | 20h | 📺 💻 📱 Ao vivo no @UFCFightPassBR - assine em https://t.co/iAvMFO4Ruy ] pic.twitter.com/v1askTh47v