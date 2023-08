Matchroom anunció la noche de este sábado cuatro eventos en los Estados Unidos y México como parte de una segunda mitad apilada de 2023 en vivo en todo el mundo por la señal de DAZN.

El titular entre ellos es la confirmación de la fecha y el lugar para el muy esperado choque de unificación de peso mosca entre Jesse Rodríguez y Sunny Edwards, que aterriza en el Desert Diamond Arena en Glendale, Arizona, el sábado 16 de diciembre.

La pareja invicta se encuentra en una batalla interesante para determinar el mejor perro de la división, con el líder de la OMB, Rodríguez, y el rey de la FIB, Edwards, defendiendo sus títulos por primera y cuarta vez respectivamente y ambos apareciendo en sus primeros combates de unificación.

Rodríguez (18-0 11 nocauts) volverá al estado en que obtuvo su primer título mundial en febrero de 2022, cuando derrotó a Carlos Cuadras para conseguir el cinturón de peso súper mosca del CMB. La estrella de San Antonio defendió ese título dos veces con victorias sobre Srisaket Sor Rungvisai e Israel González antes de convertirse en campeón de dos pesos en casa en abril al despedir a Christian Hernández, y el joven de 23 años está emocionado de conocer a Edwards en el invierno.

“Quiero agradecer a Matchroom, Teiken y todo mi equipo por hacer posible esta pelea”, dijo Rodríguez. “Esta pelea me permitirá mostrar mis habilidades y demostrarles a todos que no solo soy el mejor peso mosca del mundo, sino uno de los mejores peleadores del mundo”.

“Estoy emocionado de estar de vuelta en Arizona, donde me convertí en campeón mundial por primera vez, y estaré 100 por ciento listo para montar un espectáculo el 16 de diciembre y convertirme en campeón mundial unificado”.

Edwards (20-0, 4 nocauts) finalmente obtiene el enfrentamiento de gran éxito que anhelaba después de convertirse en el campeón de la FIB en abril de 2021 con una victoria con clase sobre Moruti Mthalane en Londres. Un par de defensas exitosas en Dubai siguieron en diciembre contra Jayson Mama y en marzo sobre Muhammad Waseem antes de la victoria en la defensa número tres, seguida, en su ciudad natal de Sheffield adaptada sobre Félix Alvarado.

El joven de 27 años tuvo un debut exitoso bajo la bandera de Matchroom en junio cuando venció al enérgico retador chileno Andrés Campos en Londres, y Edwards espera demostrar que es el mejor de la división en su primera pelea en Estados Unidos.

“Espero participar en una de las peleas por el título mundial de peso mosca más grandes en la historia del boxeo”, dijo Edwards. “Es el #1 real versus el #2 real. Me gustaría agradecer a Eddie Hearn, Frank Smith, Matchroom Boxing y mi equipo por ponerme en esta posición, y también me gustaría agradecer a Bam y su equipo por aceptar la pelea, y tengo muchas ganas de convertirme en uno de los mejores peleadores libra por libra del mundo el 16 de diciembre en Arizona”.

PACHECO CONTRA COCERES EN LOS ÁNGELES EL 18 DE NOVIEMBRE

Un mes antes de eso, uno de los mejores boxeadores jóvenes en el deporte encabezará en casa por primera vez en su floreciente carrera cuando Diego Pacheco se enfrente a Marcelo Cóceres, por los títulos de peso supermediano de la WBO International y USWBC en el YouTube Theatre de Los Ángeles, el 18 de noviembre.

Pacheco (19-0, 16 nocauts) estuvo en su mejor momento en su última salida en julio, donde derrotó al peligroso Manuel Gallegos dentro de cuatro asaltos en Monterrey, México, poniendo fin a las cosas con un ataque feroz después de derribar a Gallegos en el cuarto con un golpe al cuerpo característico y se convirtió en el primer hombre en detener al mexicano más tarde en la ronda.

Ese fue un segundo giro titular para el larguirucho hombre del sur de Los Ángeles que previamente golpeó a Jack Cullen hasta la sumisión nuevamente en cuatro rondas en Liverpool, Inglaterra, en abril, y ahora el joven de 23 años gana un viaje más corto para encabezar la lista, haciéndolo en la sombra del SoFi Stadium en Inglewood donde creció.

“No puedo esperar para encabezar en casa el 18 de noviembre en el Teatro YouTube”, dijo Pacheco. “Estoy ansioso por hacer una declaración y ofrecer otra gran actuación para todos los fanáticos de mi ciudad natal”.

De pie en el camino de Pacheco de otra actuación impresionante en el peso súper mediano está el ex retador al título mundial Cóceres (32-5-1, 18 nocauts). El argentino regresa a la ciudad de su noche más importante, donde se enfrentó al líder de la OMB, Billy Joe Saunders, por el título mundial en noviembre de 2019, y el jugador de 32 años está listo para brindarle a Pacheco la mayor prueba de su carrera hasta la fecha.

“18 de noviembre, en su patio trasero, esto es lo que hacen los guerreros”, dijo Cóceres. “Tengo mucho respeto por Pacheco, es un buen peleador, pero aún es joven y tiene tiempo. Este es mi tiempo ahora. He estado aquí antes. He estado en la guerra. Veamos cómo le va al joven cuando tiene la espalda contra la pared”.

“Estoy trayendo todo a esta pelea. No puedo permitirme otra derrota en este momento de mi carrera. Esto es decisivo y dejaré todo lo que tengo en el ring el 18 de noviembre”.

FIERRO SE ENFRENTA A ZAMARRIPA EN TIJUANA EL 15 DE SEPTIEMBRE

Los fines de semana consecutivos de septiembre brindan mucha emoción en Tijuana y Orlando.

Ángel Fierro continúa golpeando la puerta para una oportunidad por el título mundial, y buscará agregar más peso a esas afirmaciones cuando defienda su título de peso ligero de la OMB NABO contra Brayan Zammaripa, el viernes 15 de septiembre en el Auditorio Municipal Fausto Gutiérrez Moreno en Tijuana, México.

Fierro (21-1-2, 17 nocauts) se encuentra bastante en el puesto #4 con la OMB, y el joven de 25 años tiene una salida en su ciudad natal mientras busca construir sobre su creciente reputación de actuaciones emocionantes.

“Tashiro” estuvo en su mejor momento explosivo en su última pelea con múltiples caídas que lo llevaron a una victoria por detención en el séptimo asalto sobre Eduardo Estela en Culiacán, un quinto KO en sus últimas seis peleas, y una carrera que buscará mejorar contra Zammaripa (13-1, 4 nocauts), el peleador de Baja California que ha registrado diez victorias seguidas desde su única derrota en 2016.

“Estoy muy feliz de regresar a mi casa Tijuana”, dijo Fierro. “Pero estoy aún más emocionado porque estoy muy cerca de una pelea por el título mundial. Estoy muy concentrado en dar un gran espectáculo a mi gente”.

Erika Cruz (15-2, 3 nocauts) regresará a la acción en la cartelera luego de su emocionante batalla con Amanda Serrano por la corona indiscutible de peso pluma en Nueva York en febrero, y 'Dinamita' buscará volver al camino para recuperar su mundo. estado de campeón en diez rondas contra Melissa Oddessa Parker (6-1, 2 nocauts)

“Estoy 100 por ciento preparado”, dijo Cruz. “¡Esa noche la guardia nacional y yo estaremos celebrando nuestro Día de la Independencia con una victoria más para la Dinamita!”

HITCHINS SE ENFRENTA A ZEPEDA, MCCASKILL Y RYAN POR EL TÍTULO MUNDIAL Y WILLIAMS SE ENCUENTRA EN ROLLS EN ORLANDO EL 23/9

El siguiente fin de semana, una cartelera lleva a Matchroom de regreso a Florida y ve a Richardson Hitchins, superligero de categoría mundial, enfrentarse a José Zepeda por los títulos WBC Silver y IBF North American superligero en el Caribe Royale en Orlando el sábado 23 de septiembre.

Hitchins (16-0, 7 nocauts) brilló en su última salida en su ciudad natal, poniendo a John Bauza de New Jersey en la lona durante una victoria por blanqueada en el Madison Square Garden, y el as de Brooklyn ahora acecha con intención en el #6 con el OMB y #7 con la FIB en el ranking de 140 libras.

Sin embargo, Zepeda (36-3, 27 nocauts) representa una barrera significativa para los planes de Hitchins de pasar a la contienda por el título mundial, y el californiano, que ha peleador por títulos mundiales tanto en 135 como en 140 libras, estará atento a las altas posiciones de Hitchins para reavivar sus propios planes de campeonato mundial.

“Estoy emocionado de finalmente volver a la acción y demostrar que soy el líder de la división de 140 libras”, dijo Hitchins. “Prometo hacer una actuación de clase magistral en Zepada. Este era el tipo al que llamaban uno de los mejores de la división, así que después de esta actuación, esto demostrará que estoy listo para cualquier persona”.

"Intentamos esperar a Montana Love, pero encontró la salida de la pelea como esperaba que hiciera su trasero de perra, ¡así que es más grande y mejor!"

“Esto es todo para mí, mi última oportunidad y una grande”, dijo Zepeda. “Necesito ganar para mantenerme en el camino y pronto pelear por otro título mundial, es ahora o nunca. Quiero agradecer mucho a Matchroom por esta oportunidad, a mi hermano Renee y a mi manager Rick Mirigian por lograr este acuerdo de múltiples peleas. Estaré listo para la noche de la pelea”.

La división de peso welter se acercará un paso más a la coronación de un campeón indiscutible en la noche cuando Jessica McCaskill y Sandy Ryan se enfrenten por tres de los cinturones.

El campeón de la AMB y el CMB McCaskill (12-3, 5 nocauts) no es ajeno al estatus indiscutible, ya que le quitó todo el hardware a 147 de la gobernante Cecilia Braekhus en agosto de 2020 y luego se aferró a los cinturones en una revancha el marzo siguiente. La chica de Chicago defendió los cinturones dos veces más contra Kandi Wyatt y Alma Ibarra antes de que el atractivo de convertirse en campeona indiscutible en un segundo peso la hiciera bajar a 140 libras para enfrentarse a Chantelle Cameron en Abu Dhabi en noviembre, con la británica venciendo en esa ocasión.

La poseedora del cinturón de la OMB, Ryan (6-1, 2 nocauts), buscará lograr derrotas consecutivas ante los británicos por McCaskill, ya que el talento del Derby pone el título que ganó en su última salida contra Marie Pier Houle en Cardiff, Gales en abril. Ryan, quien tiene victorias sobre las ex campeonas mundiales Anahi Sánchez y Erica Farias, entra directamente en la pelea más grande de la división en su primera defensa y puede agregar dos cinturones para llevar su colección a tres en solo su octava pelea profesional.

“Me alegro de finalmente volver al ring, ha pasado demasiado tiempo”, dijo McCaskill. “No voy a mentir, ha sido un poco frustrante, pero ahora finalmente estamos aquí. Ya sabes lo que dicen, ten cuidado con lo que deseas. Hasta pronto Sandy.”

“Esta pelea es todo para mí, el nivel de lo mejor contra lo mejor en la división de peso welter”, dijo Ryan. “Respeto enormemente a Jessica como peleadora y lo que ha hecho en el deporte, pero definitivamente es hora de una nueva era y creo que soy eso”.

“Es mi pelea más grande y será en Estados Unidos, un lugar en el que he querido pelear desde que me convertí en profesional. Ha sido un sueño mío, así que no puedo esperar para hacer mi debut en Estados Unidos y pelear contra Jessica. ¡Y LO NUEVO!”.

Una tercera pelea por el proyecto de ley en Orlando ve a Austin 'Ammo' Williams presionar sus reclamos por el título mundial en el peso mediano mientras se enfrenta a Steve Rolls.

Williams (14-0, 10 KOs) está de regreso en los Estados Unidos después de derrotar a River Wilson-Bent en ocho asaltos en Londres en abril, su tercera pelea en Inglaterra, y el contendiente de peso mediano está a punto de conseguir una oportunidad por el título mundial sentado. en el #2 con la AMB, el #10 con la FIB y el #11 con el WBC.

Sin embargo, Rolls (22-2, 12 KOs) pondrá a prueba esas ambiciones al máximo, ya que compartió el ring con Gennadiy Golovkin y Edgar Berlanga en su carrera de 24 peleas, y el canadiense buscará volver a la contienda con WBA International y Títulos norteamericanos de la FIB en juego.

“He aprendido la importancia del descanso y la paciencia desde mi victoria en abril”, dijo Williams. “Este período de inactividad ha permitido que mi mente y mi cuerpo tengan el espacio adecuado para procesar todas las lecciones que he recibido en mis 6 peleas anteriores. Un avance tremendo ha ocurrido en todas las áreas de mi vida. El 23 de septiembre será una exhibición de brillantez, dedicación y enfoque láser. ¡No te lo pierdas!

“Espero pelear el 23 de septiembre”, dijo Rolls. “Sé que Ammo viene a pelear, pero voy a hacer lo que sea necesario para levantar la mano al final de la noche. Nunca ha peleado contra nadie como profesional con mi experiencia, y creo que esa experiencia jugará un papel importante para que yo gane esta pelea”.