Tyson Fury, el invicto campeón mundial de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), y Francis Ngannou, el ex campeón de peso pesado de UFC, chocarán el sábado 28 de octubre en Riyadh, Arabia Saudita, en un enfrentamiento épico entre dos gigantes de sus campos después de la apertura de la nueva promotora Riyadh Season.

El choque para descubrir quién es el “hombre más malo del planeta” se llevará a cabo bajo las reglas oficiales del boxeo profesional, con 3 jueces en primera fila adoptando el sistema de 10 puntos obligatorios. Sin embargo, ambos peleadores prometen encontrarse en el medio del ring, ir a la guerra y ganar por nocaut de manera devastadora.

Se llegó a un acuerdo con Queensberry, Top Rank y el cartel promocional de Ngannou, GIMIK Fight Promotions, para asociarse con Riyadh Season para organizar el evento histórico que capturará la imaginación de los fanáticos de las peleas en todo el mundo.

El mundo descubrirá quién puede reclamar con razón el título de "Hombre más malo del planeta" en la capital del Reino, cuando "El Rey Gitano" se enfrente a "El Depredador" para determinar el verdadero Rey de los Pesos Pesados.

La pelea verá la barbilla más dura del boxeo probada por el Puñetazo más poderoso del mundo, según lo confirmado por Guinness World Records. Este es un enfrentamiento en el que no habrá cuartel.

La mega pelea, una de las más ricas de la historia, tendrá lugar en un ring de boxeo reglamentario bajo las reglas estándar del boxeo en Riyadh, la ciudad más grande de Arabia Saudita.

Esto fue lo que dijeron los protagonistas de este mega combate:

TYSON FURY:

“¡Tan pronto como suene la campana, serán bombas! Se supone que este tipo es el golpeador más duro del mundo, pero veamos cómo reacciona cuando es golpeado por el Big GK. No puedo esperar para volver a salir bajo las luces. Tengo muchas ganas de mostrarle al mundo que The Gypsy King es el mejor peleador de su generación en una batalla épica con otro maestro de su oficio. Francis parecía duro cuando saltó al ring después de la pelea de Whyte, pero no hay nadie más duro que yo, y todos lo verán de manera devastadora el 28 de octubre. Me gustaría agradecer a mis promotores Frank Warren y Bob Arum, a mi manager Spencer Brown y los chicos de Riyadh Season por hacer posible este increíble evento. Va a ser una pelea para la eternidad. ¡Levantarse!”.

FRANCIS NGANNOU:

“He estado esperando conocer a Tyson en el ring durante los últimos tres años. Mi sueño siempre fue boxear, y boxear lo mejor. Después de convertirme en el campeón indiscutible de peso pesado de MMA, esta es mi oportunidad de hacer realidad ese sueño y consolidar mi posición como el hombre más malo del planeta. Me gustaría agradecer a Riyadh Season y a mi equipo en 3Point0 Labs por ayudar a organizar este evento. Todo lo que le diré a Tyson por ahora es que mejor baile en ese ring porque si lo toco, se va a dormir”.

SU EXCELENCIA TURKI ALALSHIKH (PRESIDENTE DE LA JUNTA DE LA AUTORIDAD GENERAL DE ENTRETENIMIENTO Y JEFE DE RIYADH SEASON):

“La Temporada de Riyadh 2023 está de regreso para su cuarta edición de experiencias de clase mundial y eventos en vivo, manteniendo su reclamo como una de las temporadas de entretenimiento más esperadas. mundial. Después de su ceremonia de apertura, la temporada 2023 de Riyadh comenzará con un combate de boxeo electrizante el 28 de octubre de 2023. Las audiencias de MMA y boxeo presenciarán el enfrentamiento definitivo entre dos campeones, Tyson Fury contra Francis Ngannou. Este enfrentamiento establecerá un nuevo estándar para tal evento”.

FRANK WARREN, PRESIDENTE DE QUEENSBERRY:

“Este choque de pesos pesados tiene la palabra ‘guerra’ escrita por todas partes. Tyson Fury es el peso pesado más emocionante del planeta. Es un cambio de juego; no queríamos esperar a que Tyson saliera y aquí estamos en Riyadh Season en una súper pelea. Tyson está en su mejor momento cuando rompe nuevos límites y este evento es único. Se hará historia en Riyadh con una batalla de los gigantes de los dos principales códigos de combate. Tyson es el verdadero Rey del Ring y Francis Ngannou presentará un desafío intrigante ya que tiene el tan publicitado Puñetazo más poderoso del mundo, este tipo tiene un mazo en cada mano. ¿Podrá Tyson evitar el mazo en toda la pelea? ¿Qué pasa si aterriza? Será un evento verdaderamente espectacular y Riyadh Season proporcionará un escenario digno para dos campeones en un ring de boxeo”.

BOB ARUM, PRESIDENTE DE TOP RANK:

“Tyson Fury es uno de los mejores boxeadores de peso pesado de la historia, y ahora tiene la oportunidad de enfrentarse a una leyenda de las MMA. Este será un evento histórico, y sabemos que Tyson Fury dará una tremenda pelea. La gente de Riyadh y los fanáticos de las peleas de todo el mundo van a disfrutar de un verdadero placer”.

MARQUEL MARTIN, DIRECTOR EJECUTIVO, 3POINT0 LABS:

“Francis ha estado venciendo las probabilidades desde que nació y también lo ha hecho Tyson, según tengo entendido. Ambos son 'Reyes' de sus respectivas divisiones de peso pesado en su mejor momento, y finalmente podemos ver qué cabeza está en condiciones de llevar la corona. Tenemos todo el respeto del mundo por Tyson y su equipo, pero no están acostumbrados a tratar con una fuerza de la naturaleza como Francis. Simplemente se CONSTRUYÓ DIFERENTE y creo que Tyson sentirá eso en el Ring el 28 de octubre en Riyadh. Aquí se hace historia y estamos ansiosos por sorprender al mundo una vez más”.

ANDREW CUTROW, DIRECTOR COMERCIAL, 3POINT0 LABS:

“Todo el respeto del mundo para un peleador de peso pesado del calibre de Tyson, sentado allí con los Mike Tyson y Muhammad Ali del mundo, pero no hay nadie con la voluntad y la lucha. que tiene Francisco. Ha superado todos los desafíos insuperables de su vida, ya sea en el ring o en la vida, y es justo decir que NADIE quiere estar al final de uno de sus golpes. Riyadh debería prepararse para una pelea para la historia, una que pasará a la historia como uno de los mayores eventos deportivos de esta generación”.

ANTECEDENTES DE TYSON FURY:

El invicto Fury, de 34 años, el autoproclamado Gypsy King de 6 pies 9 pulgadas con un récord de 33-0-1 (24 nocauts), se convirtió por primera vez en campeón mundial unificado de peso pesado en noviembre de 2015 cuando derrocó al gobernante Wladimir Klitschko.

Düsseldorf, Alemania, fue el escenario de una de las mayores sorpresas en la historia de los pesos pesados, cuando el tímido británico desconcertó al rey unificado. El ucraniano fue completamente superado por su retador más joven y Fury no se podía negar. Klitschko se separó de sus cuatro cinturones y del estatus de campeón lineal.

Después de un largo período fuera del ring, Fury se asoció con el promotor del Salón de la Fama Frank Warren para trazar su ruta de regreso al dominio de los pesos pesados y, después de solo dos peleas de regreso, aceptó el desafío de enfrentarse al anterior campeón del CMB y al mayor golpeador de la historia. boxeo mundial, Deontay Wilder, en diciembre de 2018.

El resultado fue un empate muy disputado, lo que aseguró que el capítulo de Fury-Wilder todavía tuviera un par de páginas más para publicar. Fury se vinculó con Top Rank y ESPN en Estados Unidos, y en febrero de 2020 se llevó a cabo una revancha con Wilder. Fury tomó por sorpresa a muchos expertos al declarar su intención de encontrarse con el feroz bateador en el centro del ring.

Con ese fin, se asoció con el viejo camarada SugarHill Steward para maximizar sus propias armas ofensivas. Fiel a su palabra, Fury sacudió a Wilder y lo derribó en el tercero y quinto antes de que la toalla entrara desde la esquina de Wilder poco más de la mitad del séptimo.

Un thriller absoluto tuvo lugar en octubre de 2021 en Las Vegas. Fury retomó donde lo dejó y tiró a Wilder a la lona en el tercero antes de que un enérgico renacimiento del 'Bombardero de Bronce' viera a Fury derribado dos veces en el cuarto. El campeón prevaleció de manera convincente al final, con Wilder abajo en el 10 y luego fuera de combate en el 11. Una trilogía épica se había desarrollado ante los ojos del mundo.

Londres estaba llamando cuando el órgano rector convocó una defensa obligatoria contra el campeón interino del CMB, Dillian Whyte. Solo había un lugar adecuado para organizar el regreso a casa de The Gypsy King y el Wembley Stadium repleto hasta las vigas se convirtió en el campo de los sueños de Fury. Wembley es tradicionalmente conocido como el 'Hogar de las Leyendas' y Fury agregó su nombre a la ilustre lista con un espectacular paro en la sexta ronda frente a 94,000 espectadores.

Fury vendió otro estadio en diciembre pasado, esta vez en el Tottenham Hotspur Stadium, con 60,000 personas desafiando el aire de la noche para verlo abrumar a Derek Chisora por tercera vez a través de un paro en el décimo asalto en lo que representó una tercera defensa de su campeonato mundial WBC.

ANTECEDENTES DE FRANCIS NGANNOU:

Ngannou, 36, 17-3 (12 nocauts) tiene una historia de vida que la mayoría no creería posible. El espécimen físico de 6'4 y 280 libras, proveniente de Batie, un pequeño pueblo en Camerún, África, creció trabajando en una cantera de arena a partir de los 10 años. A los 22 años, con el sueño de boxear, Francis decidió para partir a pie a través del Sahara, viajando en balsa a través del Estrecho de Gibraltar en un viaje que amenaza la vida, solo para encontrarse sin hogar en las calles de París, entrando a un gimnasio. No pasó mucho tiempo para que sus entrenadores y compañeros se dieran cuenta de sus talentos en bruto y del poder que Dios le dio para noquear a la gente.

Se le animó a participar en un torneo de MMA para ganar algo de dinero extra en noviembre de 2013, y menos de 8 años después, Francis se convertiría en el primer campeón africano de peso pesado de la UFC, noqueando al posiblemente el mejor peso pesado en la historia de la UFC, Stipe Miocic, espectacularmente. en la segunda ronda. En enero de 2022, Ngannou defendió su título contra el invicto campeón interino de UFC Ciryl Gane, ganando la pelea por decisión unánime, todo mientras luchaba con un ligamento cruzado anterior y un ligamento cruzado anterior desgarrados en contra de la orientación de los médicos.

A fines de 2022, Ngannou decidió ingresar a la agencia libre y dejó el UFC luego de la finalización de su contrato, posteriormente firmó un mega acuerdo sin precedentes como socio estratégico global con el colíder global de MMA Professional Fighters League (PFL) y su Super Fights Division. en 2023, sirviendo además como presidente de PFL África, cuyo lanzamiento está previsto para 2025.

ACERCA DE RIYADH SEASON:

La capital de Arabia Saudita alberga uno de los eventos de entretenimiento más grandes del mundo cada año durante el invierno. Desde el lanzamiento de Riyadh Season en 2019, el festival ha recibido a visitantes de todo el mundo para experimentar miles de conciertos, eventos deportivos, experiencias gastronómicas y otros eventos culturales únicos. En 2023, Riyadh Season comenzará el sábado 28 de octubre con una espectacular ceremonia de apertura y un histórico combate de boxeo entre Tyson Fury y Francis Ngannou.