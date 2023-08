Pregúntele a Oleksandr Usyk cómo le impacta la guerra y el campeón mundial de peso pesado de Ucrania hace una larga pausa para reflexionar profundamente, mirándolo fijamente a los ojos para infundir atención mutua.

Cuando habla, las imágenes del conflicto son gráficas, el dolor de la separación familiar es penetrante y la devoción a su patria es profunda.

El sábado es el Día de la Independencia Nacional de Ucrania, lo que hace que las emociones sean aún más poderosas. La motivación para asestar otro duro golpe al prestigio de su país es más relevante que nunca.

Este sábado por la noche, decenas de miles de sus compatriotas se apiñarán en un estadio de Wroclaw para verlo defender sus tres cinturones contra el joven gigante londinense Daniel Dubois. Todo el rugiente Slava Ucrania.

Ese estribillo gutural en Polonia encontrará eco al otro lado de la frontera, a unas 500 millas de distancia. Cuando termine la pelea en el ring, las llamadas telefónicas que Usyk más espera escuchar en su camerino provendrán no sólo de su familia en su refugio seguro, sino también de aquellos de sus amigos en la primera línea "que todavía están vivos".

Usyk se enfrenta a la realidad de Rusia, el gran oso que asola su país. Así como se las arregla cuando, como ex campeón indiscutible de peso crucero, tiene que derrotar a hombres más grandes que él. Rivales como Anthony Joshua, dos veces.

Después de mis peleas con AJ", dice, "regresé a casa, al frente. Viví con las tropas. Yo estaba allí para ellos. A través de binoculares desde 900 metros vi a mis enemigos corriendo, tanques explotando, casas destrozadas”.

“Vi gente sin brazos ni piernas. Vi a aquellos que todavía podían caminar pareciendo muertos vivientes. Todo, en todas partes, muerto. Fui en coche por una ciudad. Una ciudad muerta. Energía cero. Pasamos por delante de un parque infantil. Los juguetes están en ese lugar, pero no hay niños jugando. Estaba muerto”.

“Algunos de los hombres con los que estuve en primera línea no entendieron que yo quisiera estar con ellos. Me preguntaron esto: '¿Por qué estás aquí? ¿Qué estás haciendo? Incluso algunos de los generales no vienen a este lugar”.

“Les dije que no era un general. Un ucraniano normal y corriente, como ellos. Pasé mucho tiempo con esta gente. Pocos de ellos son soldados profesionales. No están preparados para estar en una guerra”.

“Uno era banquero. Uno panadero. Otro un hombre de negocios. Hay algunos soldados reales, pero la mayoría de los que están en la línea del frente no lo son. Sólo están ahí para luchar por la libertad. Y vamos a ganar esa libertad”.

Usyk recibió una dispensa del presidente Zelensky para abandonar Ucrania después de que innumerables soldados regulares y reclutas lo instaran a dejarlos y ondear la bandera al derrotar a Joshua para convertirse en campeón mundial. Slava Ucrania.