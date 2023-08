Oleksandr Usyk (20-0, 13 nocauts), el campeón mundial unificado AMB/OMB/FIB de Ucrania, pondrá en juego sus títulos de peso completo ante el contendiente inglés Daniel Dubois (19-1, 18 nocuts) este sábado 26 de agosto en la Tarczyński Arena Wrocław en Wroclaw, Polonia.

Usyk hará la segunda defensa de su corona unificada después de subir a peso completo en 2019 tras una campaña histórica hacia el campeonato indiscutible de peso crucero.

Usyk derrotó al entonces campeón Anthony Joshua por decisión unánime en septiembre del 2021 y se impuso por decisión dividida en agosto del año pasado en la revancha. Dubois ha ganado cuatro peleas por la vía rápida desde que perdió por nocaut técnico ante Joe Joyce en 2020.

Usyk-Dubois se transmitirá en vivo y exclusivamente en Estados Unidos por ESPN+ a las 5 p.m. ET/2 p.m. PT. Lox boxeadores caminarán hacia el cuadrilátero poco después del inicio de la transmisión, ya que será de un solo combate.

En la conferencia de prensa del jueves, esto es lo que dijeron los peleadores:

OLEKSANDR USYK:

“Mi preparación estuvo bien. Trabajamos mucho con la natación. Jugamos fútbol. Bailamos mucho. Estoy agradecido con mi equipo, mi familia, mi esposa. Estoy agradecido con mi país y los soldados ucranianos".

DANIEL DUBOIS:

“Estoy listo. He pasado por el sufrimiento del campamento. He hecho todo eso y ahora estoy listo. Me he preparado. No he escatimado en nada. Estoy listo. Me siento seguro. Estoy listo para pelear hoy mismo”.