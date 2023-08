El actual campeón mundial de la división de peso gallo de UFC, el estadounidense Aljamain Sterling, estará exponiendo su título ante el actual clasificado mundial número dos de la división de las 135 libras en UFC, el también estadounidense Sean O'Malley, la pelea será el choque estelar de la cartelera UFC 292, la cual se llevará a cabo este mismo sábado, 19 de agosto, en el TD Garden de la ciudad de Boston, Massachusetts.

La pelea, que es promocionada por la UFC, será televisada por ESPN PPV.

O'Malley, quién es conocido como 'Suga' y tiene 28 años de edad, se presenta a la pelea con un registro de 16-1 con 12 finalizaciones, 11 por nocaut y 1 por sumisión. Habló sobre lo mucho que lo critican y todo el odio que recibe no sólo de los fanáticos, sino de los otros peleadores. También recordó lo que siempre ha querido ser y lo cerca que está de conseguirlo.

"Estaría mintiendo si dijera: 'No (esto no es lo que esperaba)'. Definitivamente se siente como si estuviera jugando de esa manera. Todavía tengo que entrar en un octágono con Aljamain Sterling, el mejor peso gallo de todos los tiempos, y hacer esa magia. Todavía tengo que salir ahí fuera, realizarlo y hacer lo que todo parece que se supone que debe suceder. Voy a salir ahí fuera y apagar sus luces. Todavía tengo que salir ahí fuera y hacerlo. Soy 100% capaz de hacerlo. De ahí me viene esa confianza".

"Realmente no me importa lo que diga la gente. Realmente no me afecta. Me gusta ser el no favorito, que duden de mí. En esta pelea no tengo mucha presión. Es el GOAT del peso gallo. Lleva una racha de nueve victorias seguidas y dice que no me he ganado la oportunidad. Qué estúpido parecerá cuando salga ahí fuera y le noquee, sin haberme ganado siquiera estar en esa posición, y le apague las luces. Le hace parecer realmente estúpido... Si salgo ahí y lo noqueo y sube a 145, boom, sigo con lo que estaba haciendo en la división, eliminando gente. Si él sale y gana y sube a 145, seré la última persona en pelear por el cinturón. Soy el campeón de cualquier manera. Me gusta esta situación. Es una situación en la que todos ganan".

"Siempre he querido ser, y lo he dicho desde el principio, un rey del pago por evento. No creo que éste vaya a ser necesariamente el más taquillero. Aún no he llegado ahí. Estoy construyéndolo. Es el mejor pago por evento de Aljo. Sólo tiene que superar a Herny vs. Aljo. Creo que lo hará muy, muy bien. Creo que yo contra quienquiera que pelee en Las Vegas hará una locura ".

"Cien dólares es mucho dinero para él (en referencia a una apuesta que hicieron sobre quién conseguiría el primer derribo en su pelea). Para mí, estornudo 100 dólares. Esa promesa seguro que le excitó un poco. Todos los que dicen tonterías están arruinados. Esos tipos no son ricos. Es muy sencillo. Sólo están celosos. No hay nada más que celos saliendo de sus labios".

En la cartelera UFC 292 la pelea co-estelar de la noche tendrá como protagonistas a la campeona de la división de peso paja femenil de UFC, la china Weili Zhang, enfrentando a la brasilera Amanda Lemos. La sensación irlandesa Ian Machado Garry, estará exponiendo su invicto de 12 peleas como profesional cuando enfrente al veterano estadounidense Neil Magny, en una pelea por la división de peso welter de UFC.

Presencia latina en UFC 290

El ecuatoriano Chito Vera se enfrentará al brasilero Pedro Munhoz en una pelea por la división de peso gallo de UFC. El brasilero Gregory Rodrigues tendrá una dura prueba cuando enfrente al ruso Denis Tiuliulin en una pelea por la división de peso medio de UFC. Mientras que la brasilera Natália Silva, se enfrentará a la estadounidense Andrea Lee en una pelea por la división de peso mosca femenil de UFC. También verá acción la brailera Karine Silva, quién se enfrentará a la ucraniana Maryna Moroz, en una pelea por la división de peso mosca femenil de UFC.