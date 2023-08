El excampeón mundial en dos divisiones, el mexicano Óscar Valdez, está más motivado que nunca para lo que podría marcar el inicio de una rivalidad histórica.

Valdez desafiará a Emanuel Navarrete por el cinturón mundial superpluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el sábado, 12 de agosto, en la Desert Diamond Arena de Glendale, Arizona.

Navarrete-Valdez, Raymond Muratalla-Diego Torres y Richard Torrez Jr.-Willie Jake Jr. serán transmitidos en vivo por ESPN, ESPN Deportes y ESPN+. Es promocionado por Top Rank.

Valdez (31-1, 23 nocauts), de Nogales, representó a México en las Olimpiadas de 2008 y 2012. Capturó su primer título mundial con una victoria por nocaut técnico en el segundo asalto contra Matías Rueda en julio del 2016. En febrero del 2021, se convirtió en campeón mundial en dos divisiones con un nocaut en el décimo asalto contra Miguel Berchelt. Sufrió su primera derrota frente a Shakur Stevenson en abril del 2022, y en su último combate, venció a Adam López por decisión unánime en mayo.

Navarrete (37-1, 31 nocauts) capturó el cinturón mundial junior pluma de la OMB al derrotar a Isaac Dogboe in diciembre del 2018. Tras cinco defensas, subió a peso pluma y venció a Rubén Villa por el vacante título de la OMB en octubre del 2020. En febrero, el nativo de San Juan Zitlaltepec de 28 años de edad se convirtió en campeón mundial en tres divisiones con una victoria por nocaut en el noveno asalto frente a Liam Wilson.

Después de una sesión de entrenamiento en Lake Tahoe, esto es lo que dijo Valdez:

“Estoy emocionado. Se acerca el momento. Estamos a un par de días del combate, así que estoy emocionado. Es uno de los combates más importantes de mi carrera porque significa todo para mí volver y recuperar ese título. Me siento bendecido por tener esta oportunidad y la estoy aprovechando al máximo para lograr mi sueño”.

“Todos sabemos que Navarrete tiene un estilo no ortodoxo. Es posible que no tengamos los sparrings perfectos que puedan imitar su estilo, pero tratamos de imitarlo en el trabajo de manoplas y estrategia. No es un boxeador típico que lance golpes rectos”.

“Me gusta entrenar aquí en Lake Tahoe. Estamos aislados de todo el mundo. Estamos en las montañas, entrenando con un clima excelente y a la altura. Me encanta estar aquí. Es agradable y me relaja. No hay ansiedad aquí. El aire es puro. Es perfecto para estar enfocado en el campamento”.

"Siempre le digo a la gente que crecí durante la era de Erik Morales y Marco Antonio Barrera. Esos dos peleadores me inspiraron a ser el peleador que soy hoy en día. Así que dejar algo similar en la historia significaría el mundo para mí”.

“Estoy más motivado para esta pelea que para cualquier otra que he tenido. La gente está emocionada por este combate. A donde quiera que vaya, me hacen la misma pregunta: '¿Cuándo vas a pelear contra el Vaquero?' Y eso es porque todos sabemos que se viene una guerra”.