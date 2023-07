El combate del Campeón Mundial Welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el lituano Eimantas Stanionis, contra el retador estadounidense Vergil Ortiz Jr., nuevamente fue pospuesto debido a problemas de salud enfrentados por Ortiz Jr., informó este jueves la empresa Golden Boy Promotions.

“Nada es más importante que la seguridad de nuestros boxeadores y, por supuesto, apoyamos la decisión de Vergil al 100 por ciento”, indicó GBP en un comunicado oficial.

“Sin embargo, este desafortunado evento abre la puerta para que uno de los mejores prospectos de Golden Boy, Floyd Schofield, acelere su perfil como estelarista en su casa, el estado de Texas. Como siempre, presentaremos una cartelera de alta acción de arriba a abajo el 8 de julio y esperamos mostrar a todos nuestros peleadores tanto en San Antonio como en DAZN”.

El prospecto invicto de peso ligero Floyd Schofield Jr. (14-0, 11 nocauts), que proviene de la cercana Austin, ahora encabezará el espectáculo contra Haskell Lydell Rhodes (28-4-1, 13 nocauts).

La pelea de Stanionis contra Ortiz Jr. estaba programada en el AT&T Center, de San Antonio, Texas.

El último contratiempo marca al menos el tercer aplazamiento de Stanionis-Ortiz y la segunda fecha de pelea confirmada. La pelea secundaria por el título de peso welter de la AMB se detuvo brevemente después de que el lituano Stanionis (14-0, 9 nocauts) se vio obligado a someterse a una apendicectomía de emergencia en enero, lo que llevó su pelea ordenada al 29 de abril en Arlington, Texas, cerca de la ciudad natal de Ortiz en Grand Prairie.

Ortiz (19-0, 19 nocauts) luego se vio obligado a posponer esa fecha luego de un episodio repetido de rabdomiólisis a fines de marzo. La condición provocó el aplazamiento de su segunda fecha de pelea en poco más de un año. HE también se vio obligado a retrasar su enfrentamiento contra Michael McKinson de Inglaterra por más de cuatro meses hasta el 6 de agosto en Fort Worth, Texas, después de que fue hospitalizado justo antes de la semana de la pelea para su pelea planeada el 19 de marzo pasado en Los Ángeles.

No está claro si la misma condición causó el reciente viaje de Ortiz al hospital. Aún no se sabe si Stanionis, que no ha peleado desde que ganó el título sobre Radzhab Butaev el 16 de abril pasado en Arlington, permanecerá en el programa.