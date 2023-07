Jake Paul, estrella de Youtube convertida en boxeador, le lanzó una advertencia Tommy Fury, con quien perdió a principios de este año, y le aseguró que KSI está intentando drenarlo de peso.

Por su parte, KSI quien también se desempeña como estrella de YouTube, en 2019 venció a Logan Paul, hermano mayor de Jake, por una decisión, que algunos observaron como controvertida.

La semana pasada, Fury y KSI estuvieron envueltos en una controversia de peso de cara a su posible encuentro. El hermano menor de Tyson, campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), estableció un límite de 185 libras, pero KSI insistió en mantenerse en las 180 libras.

Sin embargo, ya lograron llegar a un acuerdo, aunque todavía se desconoce cuál será el límite de peso pactado. Ante ello, Paul considera que KSI intenta obtener todas las ventajas posibles sobre sus rivales.

"Tommy, te voy a enseñar algo aquí. KSI es una perra. Peleó contra Logan en 193 libras, pero quiere drenar el peso de todos. Él dice: 'Oh, yo 'estoy por encima de todos', pero luego quiere que todos los reduzcan para bajarlos lo más posible y aprovecharlos", aseguró Paul.

"Eso no va a suceder, solo quiere pelear contra jugadores de video discapacitados o tipos que son viejos y darles un codazo en la cara", continuó el youtuber.

Tras la derrota ante Fury, se habló de una revancha, pero Paul primero se enfrentará a Nate Diaz, veterano de MMA, el próximo 5 de agosto en Texas.

Si Paul sale victorioso, quiere enfrentarse a Fury dos meses después.

"Tommy estoy decepcionado contigo, hombre. Te hice millonario, te hice famoso. Dijiste me limpiarías por el suelo, me limpiarías por la lona. Pero tú eres el que probó la oportunidad, tú probaste el piso en una decisión dividida, apenas me ganaste ", dijo Paul.

"Después de noquear a Nate Díaz, el 5 de agosto, vendré por ti, Tommy. Será mejor que estés listo, voy", sentenció.