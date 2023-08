Jake Paul, estrella de Youtube convertida en boxeador, dejó atrás la primera derrota de su carrera cuando venció por decisión unánime a Nate Díaz, ícono de MMA, el pasado sábado por la noche.

Previo a ese encuentro, Paul cayó ante Tommy Fury, hermano de Tyson Fury, campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), con una decisión dividida en una pelea pactada a ocho asaltos.

Desde el comienzo, Paul estuvo activo contra Díaz, para mantenerlo en aprietos durante el primer round. Sin embargo, pudo responder, aunque el youtuber lo envió a la lona en el quinto asalto con un golpe a la sien.

Paul obtuvo la victoria con puntajes de 97-92, 98-91 y 98-91. Sin embargo, aseguró que el veterano de la MMA es su oponente más complicado hasta ahora.

"Me estaba divirtiendo y ese era el ingrediente que faltó en mi última pelea, ahora me estoy divirtiendo de nuevo en ese lado de las cosas y Nate fue el oponente más duro con el que he peleado hasta ahora", aseguró Paul.

"Tomé la confianza de que puedo hacer 10 rounds con golpes de poder sin parar y es una gran experiencia. Cada vez me siento más cómodo en el ring, aprendiendo a boxear y reducir la velocidad. Sabía que lo estaba intentando, tomar los frenos para que pudiera rebotar sobre él cuando hiciera eso", expresó.

Sin embargo, Paul pareció cansado en los últimos rounds con Fury, pero ahora cree que estuvo mejor contra Díaz en cuanto a resistencia, gracias a tomar precauciones para mantener el ritmo adecuado en la pelea.

“Estaba golpeando fuerte, fuerte y fuerte, y él no iba a caer, estaba parado allí. Así que no quería quemarme y dejar que lograra una victoria y regresara con algo. Fui paciente, inteligente y estaba buscando matar, pero al final del día soportó un montón de grandes, grandes, grandes golpes”, puntualizó Paul.