Paul cree que Fury noqueará a KSI antes del quinto

Jake Paul cree que el prospecto de peso semipesado que lo venció en su pelea más reciente, Tommy Fury, logrará anotar un nocaut al enfrentarse al youtuber KSI en su pelea a celebrarse en octubre próximo en Manchester.

“Creo que Tommy lo noquea en menos de cinco asaltos”, comentó Paul en conversación con The Mirror.

Paul, también una estrella de Youtube que recurrió al boxeo, sufrió la primera derrota de su carrera en febrero pasado, cuando Fury lo dominó por decisión dividida en una pelea pactada a ocho asaltos.

Paul tiene una pelea este sábado por la noche, en la que intentará recuperarse ante Nate Díaz, un veterano de MMA.

Por su parte, Fury, hermano menor de Tyson Fury, peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), tiene en mente seguir dominando a estrellas de redes sociales y plataformas digitales.

KSI logró una victoria sobre Joe Fournier por un paro en el segundo episodio. Aunque después se anuló la decisión con un no concurso, luego que las repeticiones en video mostrarán que Fournier fue noqueado por un golpe de codo involuntario.

Paul no descartaría la posibilidad de que KSI trate de hacer lo mismo con Fury.

“Quiero decir que KSI está haciendo estas peleas de trucos de la WWE hasta ahora. Tommy es su primera prueba real, pero quién sabe, también podría darle un codazo a Tommy", expresó Paul.

Por su parte, KSI cree que hará una declaración de victoria al noquear a Fury.

“Regresé al boxeo para mostrarle al mundo los niveles locos en los que estoy. He demostrado al destruir a todos mis oponentes anteriores que soy el mejor en esta escena", dijo KSI.

“KO tras KO ahora me ha llevado a la pelea más dura en la escena del boxeo de influencers. Estoy peleando contra Tommy Fury. El hombre que derrotó alguna vez invicto Jake Paul ahora es mi oponente y no puedo esperar para silenciar a todos los escépticos que creen que no tengo ninguna posibilidad. Después de esta pelea, entenderás que realmente soy ese tipo”, sostuvo el youtuber.