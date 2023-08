El prospecto panameño invicto Rafael Pedroza se enfrentará a Ramón Cárdenas de San Antonio, en el evento principal de peso súper gallo de 10 asaltos de una transmisión de SHOBOX: The New Generation, el próximo viernes 15 de septiembre, desde el Boeing Center en Tech Point en San Antonio, Texas.

La pelea es organizada por Sampson Boxing y será transmitido por Showtime.

La emocionante triple cartelera incluye peleadores con un récord combinado de 88-2-2 y 54 nocauts, todos los cuales se intensifican en la competencia a medida que ingresan al centro de atención nacional.

Poco más de un mes después de que Alexandro Santiago se convirtiera en el alumno número 90 de SHOBOX en ganar un título mundial, SHOBOX viajará a la ciudad de San Antonio por segunda vez en sus 22 años de historia, para una cartelera promovida por Sampson Boxing de Sampson Lewkowicz con seis hambrientos prospectos que se enfrentarán en enfrentamientos SHOBOX por excelencia que enfrentan a prospectos talentosos que buscan convertirse en serios contendientes.

El evento coestelar contará con el contundente e invicto argentino Mirco Cuello (12-0, 11 KOs) que regresa a los EE. UU. por primera vez desde 2020 para pelear contra el invicto nativo de Los Ángeles Rudy García (13-0-1, 2 nocauts).

Completando la cartelera, el invicto artista KO Freudis Rojas (11-0, 11 nocauts), quien hizo su debut en SHOWTIME en julio, se encuentra con el alguna vez derrotado californiano Saúl Bustos (15-1-1, 8 nocauts) en un peso welter de ocho asaltos. combate para abrir la transmisión. La cartelera está copromovida por Paco Presents Boxing.

“Estos tres enfrentamientos prometen estar llenos de acción y personificar la misión central de la serie SHOBOX, que es exhibir prospectos talentosos en enfrentamientos 50-50 y darles la oportunidad de mostrar lo que tienen en un escenario más grande”. dijo el productor ejecutivo de la serie, Gordon Hall. “El evento principal es particularmente interesante porque el ganador de esa pelea pronto podría pasar al estado de contendiente en la división de las 122 libras. Va a ser una gran noche”.

Aquí hay más sobre cada uno de los tres combates:

Pedroza vs. Cárdenas – Evento principal de peso supergallo a 10 asaltos

Pedroza, (15-0, 11 nocauts), que ya ocupa el puesto número 7 de la AMB en las 122 libras, peleará fuera de su Panamá natal por primera vez el 15 de septiembre. El joven de 26 años comenzó su carrera profesional en 2017. Luego de una notable carrera amateur en la que acumuló un récord de 92-14, ganó la medalla de plata en el Torneo Nacional Panamericano de 2015 y llegó a la final de las eliminatorias olímpicas de 2016, perdiendo ante el actual campeón de peso pluma de la OMB, Robeisy Ramírez.

Comenzó su carrera profesional al detener a siete oponentes consecutivos, incluidos tres dentro de las dos primeras rondas. Sus últimas tres victorias han sido por decisión unánime, incluidas victorias en diez asaltos sobre el previamente invicto Héctor Andrés Sosa y el una vez derrotado Yerny Betancourt”.

“Gracias a SHOBOX por darme la oportunidad de finalmente dar un paso al frente y llevar mi talento de las sombras a la fama mundial”, dijo Pedroza. “Con cada golpe, aprovecharé la oportunidad y dejaré mi huella en la televisión estadounidense. Mucho respeto por Ramón Cárdenas, un gran guerrero, sin duda, pero una vez que suena la campana, soy yo quien dirige el barco. Estoy reclamando esa victoria”.

Cárdenas, (22-1, 11 nocauts), de 27 años, se beneficiará de una multitud local el 15 de septiembre. Nacido y criado en San Antonio, ha ganado sus últimos 10 combates desde 2017. Cárdenas obtuvo la mejor victoria de su carrera en The Alamodome en julio de 2022, derrotando a Michel Banquez por decisión unánime en la acción de transmisión SHOWTIME BOXING® COUNTDOWN que precedió a Mark Magsayo vs. Rey Vargas. Cárdenas, previamente clasificado como No. 5 por la AMB, está cada vez más cerca de una oportunidad por el título mundial.

“He estado viendo SHOBOX desde que era un niño y pelear en él como el evento principal es un sueño hecho realidad”, dijo Cárdenas. “Voy a aprovechar al máximo esta oportunidad de oro”.

Cuello vs. García – Pelea a 10 asaltos en peso pluma

Cuello, atleta olímpico argentino de 2020, es uno de los aficionados argentinos más condecorados de esta generación. Ganó numerosos campeonatos internacionales de élite durante su carrera de 105 peleas en las filas no remuneradas antes de convertirse en profesional poco después de los Juegos Olímpicos de Tokio.

Como profesional, Cuello se ha establecido rápidamente como un prospecto poderoso, noqueando a todos menos a uno de sus 12 oponentes. Obtuvo nocauts consecutivos en el primer asalto sobre oponentes previamente invictos en septiembre de 2022 y enero de 2023, y viene de otro nocaut en el primer asalto sobre Antonio Guzmán en julio. Cuello, actualmente en el puesto número 4 de la AMB, volverá a pelear en los EE. UU. por primera vez desde 2020, cuando comenzó su carrera profesional al anotar nocauts en el primer asalto en sus dos primeras peleas.

“Estoy emocionado de regresar a los EE. UU. para pelear por primera vez en tres años”, dijo Cuello. “Esta es una oportunidad para que el mundo sepa quién soy y qué puedo hacer. Tengo la intención de aprovecharlo al máximo. Buscaré un nocaut impresionante, pero tomaré la victoria de cualquier manera que venga”.

García, nacido y criado en el centro-sur de Los Ángeles, California, se enfrentará al segundo boxeador invicto de su carrera en Cuello el 15 de septiembre. Luchó contra el prospecto invicto Víctor Morales en un empate en el AT&T Center en San Antonio en diciembre de 2021. Un aficionado consumado, García se enfrentó al campeón mundial de dos divisiones Shakur Stevenson en los Juegos Olímpicos Juveniles y fue miembro de la selección nacional mexicana. Dos veces campeón nacional, terminó su carrera amateur con 156 peleas y solo 20 derrotas.

“Estoy muy bendecido de estar en esta posición”, dijo García. “Estoy peleando por el título internacional de la AMB, y agradezco a Dios por permitir que esta oportunidad esté en mi camino. Mi equipo y yo hemos estado trabajando muy duro para esto. Tenemos la intención de aprovechar este momento. Este es el siguiente paso que necesito en mi carrera para acercarme al título mundial. Dedico esta lucha a la comunidad del centro-sur de Los Ángeles. ¡Vamos a hacerlo!".

Rojas vs. Bustos – Pelea a ocho asaltos en peso welter

Rojas, de 24 años, es un gran prospecto que ya apareció en Showtime Championship Boxing®, y previamente anotó un nocaut técnico en el séptimo asalto sobre Diego Sánchez en la apertura de la transmisión el 15 de julio. Un zurdo de seis pies y dos, Rojas ha demostrado poder increíble desde que se convirtió en profesional en 2021. Todavía no ha dejado que un oponente vea la campana final y antes de su última aparición, nunca había superado las cuatro rondas. Nativo de Las Vegas, Rojas, comenzó a boxear a la edad de 10 años bajo la tutela de su padre, Freudis Rojas-Londres, un ex profesional de Cuba.

Ha ganado numerosos torneos nacionales e internacionales en las filas no remuneradas, incluida una medalla de bronce en el Campeonato Mundial Amateur de 2017. Durante su permanencia en el equipo nacional de USA Boxing, derrotó al muy respetado contendiente Frank Martin en la final del torneo nacional de EE. UU. de 2016. También fue el suplente olímpico en 2020. Su hermano menor, Emmanuel Rojas, es un superligero profesional, actualmente 4-0 con tres nocauts.

“Estoy emocionado y más que bendecido por tener la oportunidad de pelear en SHOBOX”, dijo Rojas. “Es algo que he querido hacer durante mucho tiempo. Gracias a Dios ahora tengo la oportunidad de mostrar mis habilidades como peleador y como persona al mundo”.

Bustos, también de Los Ángeles, buscará recuperarse de su primera derrota profesional en su última salida en octubre de 2022, donde perdió por decisión mayoritaria ante el duro veterano Alan Sánchez. Antes de eso, Bustos había ganado 12 peleas seguidas, incluida una decisión unánime sobre el previamente invicto Luis López. El boxeador de 29 años se entrena desde Wild Card Boxing bajo la tutela del miembro del Salón de la Fama Freddie Roach.

“Mostrar mis habilidades en una plataforma como SHOWTIME ha sido un sueño para mí y sé de lo que soy capaz”, dijo Bustos. “Es hora de mostrarle al mundo del boxeo quién es Saúl Bustos”.