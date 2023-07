El actual clasificado mundial número tres de la división de peso semicompleto de UFC, el polaco Jan Błachowicz, se enfrentará al ex campeón mundial y actual clasificado mundial número dos de la división de las 185 libras en UFC, el brasilero Alex Pereira, la pelea será el choque co-estelar de la cartelera UFC 291, la cual se llevará a cabo este mismo sábado, 29 de julio, en el Vivint Arena de Salt Lake City en Utah.

La pelea, que es promocionada por la UFC, será televisada por ESPN PPV.

Pereira, quién es conocido como 'Poatan' y tiene 36 años de edad, se presenta a la pelea con un registro de 7-2 con 6 finalizaciones, todas por nocaut. Habló sobre lo bien que le ha sentado el movimiento del cambio de peso en UFC y que tiene su meta fijada en el campeonato mundial de las 205 libras.

"Todo va según lo previsto. Desde mi última pelea en el vestuario, ya empezamos a hablar de lo que va a pasar. No es que la organización me obligara a pelear con (Jan) Blachowicz. Simplemente cogimos la pelea que pensamos que iba a ser una buena pelea. Todo sucede de forma natural".

A new hunt begins 🏹@AlexPereiraUFC makes his Light Heavyweight debut SATURDAY at #UFC291! pic.twitter.com/nwLlleCvis — UFC (@ufc) July 27, 2023

"Lo esperábamos desde el último combate. Le dije (a la UFC) que necesitaba un poco de descanso para relajarme un poco y pensar más en la pelea. No es que ya no pueda hacer la otra categoría de peso, pero me sienta bien tener un pequeño descanso. ... El cuerpo de cada uno actúa de forma diferente. En mi caso, como puedes ver, sentí que era el momento adecuado. Hice un pequeño descanso para recuperarme un poco de la pelea. Si ves en mi pelea anterior, lo que pasó fue la forma en que caminé a los vestuarios y la forma en que estaba hablando, se podía decir que no era tan malo. Creo que es el momento adecuado".

"Nadie ha tenido esta conversación (sobre que su pelea contra Blachowicz sea por el título vacante). Pero al mismo tiempo, si ocurría, yo tenía los ojos puestos en él. Estaba preparado. Tengo 36 años. No es que tenga demasiado tiempo para esperar".

Pelea estelar y brasileros presentes en UFC 291

En la cartelera UFC 291 la pelea estelar de la noche tendrá como protagonistas a los norteamericanos Dustin Poirier y Justin Gaethje en una pelea por la división de peso ligero en UFC para determinar al nuevo campeón BMF. Además, los brasileros Michel Pereira, Marcos Rogério de Lima, Gabriel Bonfim, Claudio Ribeiro, Vinicius Salvador y Priscila Cachoeira verán acción cuando se enfrenten a Stephen Thompson, Derrick Lewis, Trevin Giles, Roman Kopylov, CJ Vergara y Miranda Maverick, respectivamente.