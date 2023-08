Jordan White y Eridson García lograron el peso el jueves, un día antes de su peso súper pluma de 10 asaltos. enfrentamiento del evento principal en SHOBOX: The New Generation este viernes 4 de agosto, en vivo por SHOWTIME a las 9 p. m. ET/PT desde Wind Creek Casino en Bethlehem, Pensilvania.

La tarjeta es promovida por Kings Promotions de Marshall Kauffman.

Pesaje:

Jordan Blanco – 129.8 libras y Eridson García – 130 libras

Paul Kroll - 155 libras y Guido Schramm – 154.8 libras

Julián González – 129.2 libras y Johnny Spell – 130 libras

Jordan Blanco

“Siento que mi oponente más duro soy yo. La única persona en mi camino soy yo. No subestimo a nadie, pero no lo trato como si fuera mi oponente más duro ni nada.

“Veo todas mis peleas de la misma manera, las veo como otra oportunidad para mostrar mis habilidades. Estoy esperando que mi oponente haga algo diferente, esperando lo inesperado. Esa es la mejor manera de prepararse para él. Sé que no va a usar el mismo plan de juego que usó antes.

“Puedo mostrar poder cuando lo necesito y uso mi distancia cuando lo necesito. Me gusta pensar que soy un boxeador completo. Estoy planeando darles a los fanáticos un buen combate de boxeo.

“Me lastimé la mano contra Misael López y esa lesión me molestó durante mis últimas tres peleas. Mi despido realmente me ayudó a encargarme de eso. Me operaron en octubre y me encargué de ello. Ahora estoy completamente curado y al 100 por ciento. Con una mano sana entrando en esta pelea, todos pueden esperar fuegos artificiales. Será mejor que esté listo para estar bajo el arma. Tiene una bazuca viniendo hacia él.

“Mi última pelea fue una experiencia de aprendizaje. Era un luchador complicado. Saltó directamente a eso y ese no era mi plan de juego, pero nos ajustamos.

“Devin Haney y yo siempre compartíamos habitación cuando viajábamos. Crecimos juntos. Estamos cerca. Fuimos a los Juegos Olímpicos juveniles juntos. Estuve en los campamentos de Devin para las peleas de Vasiliy Lomachenko y George Kambosos. Entrenamos juntos. Fue una gran experiencia para mí tener la mentalidad de un campeón mundial. Bill Haney estará en mi rincón mañana. yo lo llamo tío; me llama sobrino.

“Soy un país fuerte. Desde que tenía siete u ocho años, volvía a casa y cortaba leña durante el invierno. Yo era un apoyador cuando tenía siete u ocho años, el tipo más pequeño en el campo, pero tenía un perro grande en mí.

“He estado haciendo esto toda mi vida. Soy nueve veces campeón nacional. Llevo 15 años boxeando. Trabajé duro para estar aquí. Pertenezco aquí. Me gané mi lugar con trabajo duro. Estoy aqui para quedarme."

Eridson García

"Esto significa mucho para mi. He estado tratando de salir en la televisión por un tiempo. Esta oportunidad realmente me motiva y me empuja a realizar una actuación memorable mañana por la noche.

“Soy un boxeador técnico pero también sé aprovechar la distancia. Si mi oponente quiere boxear, boxearé. Si él quiere pelear por dentro, yo también puedo hacerlo. Puedo hacer lo que hay que hacer. Lo leeré y lo ajustaré según sea necesario.

“Estoy preparado para contrarrestar lo que él traiga a la mesa. Tengo el conjunto de habilidades para adaptarme a lo que sea que me arroje. Aplicaré presión y lo llevaré a la escuela. Tengo más velocidad y soy simplemente un mejor luchador. Sé que White ganó 10 peleas seguidas, pero obtuve una gran preparación. Tuve muy buenos combates. Algunos zurdos, algunos diestros. Luché con O'Shaquie Foster y Giovanni Márquez para esta pelea.

“Estuve inactivo durante un año porque estaba esperando la oportunidad adecuada: una pelea significativa, no solo una pelea para mantenerse ocupado. Rechacé algunas peleas porque quería pelear en televisión. Fui paciente y aquí estoy, lista para mostrarle al mundo quién soy.

“Realmente me inspira ver a tantos de mis hermanos dominicanos convertirse en campeones mundiales. Todos crecimos juntos entrenando en el mismo gimnasio, yendo a eventos juntos. Me veo allá arriba con ellos. Esta es la Era Dorada Dominicana”.

Paul Kroll

“Estoy de vuelta después de un empate con Marquis Taylor. Me frustré durante esa pelea y sé que podría haberlo hecho mejor. Su estilo era un poco torpe y aprendí mucho de él. Hice algunas mejoras. Esa pelea me hizo un mejor peleador. Mi oponente, Schramm, tiene un estilo muy diferente, pero esa pelea me enseñó mucho como peleador.

“ SHOBOX es como un pequeño torneo para mí. Cada vez que peleo en la serie es una victoria para mí. Aprendo algo nuevo. Lucho mejor competencia. Es un proceso de maduración. Otros luchadores pueden estar rellenando sus récords. Estoy trabajando para convertirme en un contendiente.

“No quiero rellenar un disco. Quiero pelear. Quiero seguir adelante con mi carrera. Tuve un largo descanso antes de mi pelea anterior. Fue la pelea correcta para mí. No quiero poner excusas. Estoy en el camino correcto para llegar a donde quiero ir.

“Estoy en plena forma para ir las ocho rondas completas. He estado estudiando su estilo. Mi entrenador y yo tenemos una buena estrategia para explotar su debilidad. Aplicaremos presión estratégica”.

Guido Scramm

“Estoy emocionado por esta oportunidad. Soy Campeón Argentino pero estoy listo para el próximo paso de mi carrera. Siento que esta pelea me acercará un paso más a convertirme en un contendiente y a un día en un futuro cercano convertirme en campeón mundial.

"Mi última pelea con Jahyae Brown fue una pelea excelente. Creo que a la gente le gustó, es por eso que todos todavía hablan de eso. A la mitad de esa pelea, escuché mi esquina e hice algunos ajustes. Cambié el ritmo y mi estado mental y mental. La preparación física me ayudó a conseguir la victoria.

"Mi oponente, Paul Kroll, es un boxeador local y está peleando en su ciudad natal. No es fácil venir aquí y pelear contra el tipo local. Es un boxeador sólido con una carrera amateur muy buena, vi un video sobre él. Pero nunca ha peleado contra nadie como yo. Va a ser un buen enfrentamiento. Tengo una mentalidad ganadora y un plan de juego sólido.

"Mi acondicionamiento físico será clave. Esta es una pelea de ocho asaltos. He peleado 10 asaltos antes. Entrené durante 10 asaltos. Estaré listo para ir desde el comienzo de la pelea. Él no verá Yo viniendo Después del viernes por la noche, el mundo del boxeo va a estar hablando de mí y de mi desempeño “.

Julian Gonzalez

“Fue una gran noche en enero pasado cuando noqueé a [Rosalindo] Morales. Dos peleas después, estoy de vuelta en SHOWTIME en el escenario nacional. Las apuestas son un poco más altas. Tengo más que demostrar. Esta pelea es por el Campeonato del Estado de Pensilvania – Reading vs. Pittsburgh.

“Mi oponente comete errores, simples errores. Mi entrenador ha estado viendo una cinta. Lo vamos a derribar. Hemos estado trabajando muy duro, manteniéndonos enfocados, comiendo bien. Él no me va a ver venir.

“Llevo con mi entrenador desde los 11 años. Mi entrenador me presionó mucho. Me apoyó por mi voluntad y determinación.

“Los fanáticos pueden esperar un gran espectáculo como siempre. El objetivo es salir siempre y lucir fenomenal, por lo que definitivamente pueden esperar otra actuación fenomenal.

“Una victoria me pone un paso más cerca de cosas más grandes y mejores. Abrirá aún más los ojos de la gente y abrirá más oportunidades para mí.

“Hice sparring con el atleta olímpico Andy Cruz en Filadelfia, quien acaba de convertirse en profesional: peleó una pelea de 10 asaltos en su debut profesional. Él es agudo. Fue muy buena práctica. No desperdicia muchos golpes y es muy paciente.

“Hay mucha gente de Reading en la escena del boxeo. Está en el agua. La gente de Reading tiene mucha determinación y tienes que decidir qué vas a hacer con ella. Puedes llevarlo a las calles, o puedes subir al ring. Me subí al ring”.

Hechizo De Johnny

“Me dieron mi apodo, 'Trained to Go' porque siempre estoy preparado. Incluso la madre de mi hijo me dijo eso cuando me convertí en padre. Siempre estoy preparado.

“He trabajado un poco con Calvin Ford. Me ha preparado para el gran escenario. Me ha dado el plan de juego de lo que tengo que hacer para esta pelea. Se metió en el ring conmigo y entrenó conmigo. Trabajamos mis jabs y golpes al cuerpo. Aprendí mucho de el. Afiló mis herramientas y me ayudó a perder peso para estar en esta categoría de peso (130).

“Esta es una pelea intensificada para mí, pero no estoy preocupado. No creo que mi oponente aporte mucho a la mesa. Él boxea, tiene una buena mano derecha y la usa, pero estoy listo para él.

“Soy uno de 10 hijos, pero el único boxeador de la familia. A mi papá le encantaba el boxeo y trató de hacernos boxear. Yo fui el único que resultó ser boxeador.

“Sería grandioso traer este título estatal de vuelta a Pittsburgh. Definitivamente sería algo de lo que hablar.

“Tuve más de 100 peleas de aficionados. Tenía cuatro o cinco años cuando empecé a boxear. Luché contra Joseph Adorno y Gervonta Davis en los aficionados; me ganó en las pruebas olímpicas juveniles.

“No tengo ningún efecto duradero del incidente del año pasado. Me recuperé bastante rápido. Me siento bendecido. (Nota: Spell recibió cinco disparos en un acto de violencia armada sin sentido en agosto de 2022).

“Después del incidente, me volví muy disciplinado y mantuve la cabeza en alto durante todo el viaje. Ahora estoy haciendo mi debut en SHOWTIME un año después. Estoy listo. He estado entrenando duro y tengo a todo mi equipo detrás de mí.

“Después del viernes por la noche, me gustaría que todos dijeran que soy un contendiente en las 130 libras. Estaré listo para cualquier cosa que me pongan por delante”.