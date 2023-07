La noche del sábado en la semi estelar de Terence Crawford contra Errol Spence Jr., el contendiente mexicano Isaac "Pitbull" Cruz (25-2-1, 17 nocauts) superó al previamente invicto Giovanni Cabrera (21-1, 7 nocauts) por decisión dividida para salir victorioso en su eliminatoria de títulos de peso ligero WBC y WBA. Cruz, a quien se le descontó un punto en la octava ronda debido a los cabezazos, ganó la pelea con puntajes de 115-112 y 114-113, y un juez anotó la acción 114-113 para Cabrera.

“Fui superior esta noche, pero respeto a todos mis oponentes, y él estuvo muy bien hoy”, dijo Cruz. “Me frustré un poco. Pensó que era mi cumpleaños porque me estuvo abrazando toda la noche”.

El típicamente agresivo Cruz comenzó con paciencia mientras el zurdo Cabrera usaba su altura y jab para tratar de evitar que Cruz se colocara en posición para conectar sus golpes de poder en la acción temprana. Cruz comenzó a encontrar su ofensiva en las rondas tres a seis, conectando numerosos ganchos fuertes, incluido un contraataque a la izquierda que le dio problemas a Cabrera una y otra vez.

“La altura de Cabrera no me frustró tanto como el hecho de que venía de un período de inactividad considerablemente largo”, dijo Cruz. "Sin embargo, eso no es una excusa, y aun así gané".

"En los asaltos intermedios, me estaba alejando y él me estaba atrapando con golpes que me estaban haciendo girar la cabeza", dijo Cabrera. "Es un 'Pitbull' y le dimos una buena pelea a los fanáticos".

Cabrera pudo adaptarse en las rondas posteriores y casi logra la sorpresa al ganar al menos dos de las últimas tres rondas en las tres cartas. Cruz mantuvo una ventaja significativa en los golpes de poder conectados (152-55) y fue el peleador más preciso en general al conectar el 31% de sus golpes en comparación con el 13,5% de Cabrera.

"Esperé demasiado para ver cuánto tenía", dijo Cabrera. "Luego comencé a aumentar mis golpes cuando vi que eso era todo lo que tenía. Pensé que tomé el control al final de la pelea, pero no pongas excusas

Cabrera expresó su creencia después de la pelea de que había hecho lo suficiente para obtener la mejor victoria de su carrera, mientras que Cruz reiteró su intención de buscar una revancha contra la superestrella invicta Gervonta Davis después de perder una decisión competitiva ante Davis en diciembre de 2021.

“Realmente pensé que hice lo suficiente en las primeras rondas y las rondas finales", dijo Cabrera. "Fue una pelea cerrada. Su energía comenzó a disminuir hacia el final de la pelea y lo estaba marcando con ganchos".

“Respeto a Gervonta, y al mismo tiempo estoy seguro que tendré la oportunidad de redimirme”, dijo Cruz. “Cuando llegue esa oportunidad, estaré listo”.