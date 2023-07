Las superestrellas invictas del boxeo Errol “The Truth” Spence Jr. y Terence “Bud” Crawford se enfrentaron este jueves en la conferencia de prensa final, antes de subir al ring para coronar al primer campeón indiscutible de peso welter de la era de los cuatro cinturones, este mismo sábado 29 de julio en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

La pelea es organizada por Premier Boxing Champions y será televisada por Showtime y ESPN Latinoamérica.

En la conferencia de prensa también se enfrentaron peleadores de la cartelera de PPV antes de sus respectivos enfrentamientos. El PPV verá al contendiente contundente Isaac "Pitbull" Cruz y al contendiente invicto Giovanni Cabrera pelear en una eliminatoria por el título de peso ligero del CMB y la AMB que sirve como evento coestelar, el futuro miembro del Salón de la Fama Nonito Donaire se enfrentará al contendiente mexicano Alexandro Santiago por el vacante Campeonato Mundial de Peso Gallo del CMB, además del principal prospecto Yoenis Téllez se enfrenta al contendiente español Sergio García en la apertura de la transmisión.

Esto es lo que los participantes de la conferencia de prensa dijeron el jueves desde T-Mobile Arena:

ISAAC CRUZ:

“Voy a salir el sábado y demostrar mi valía. Voy a mostrar por qué merezco una revancha con Gervonta Davis. Vengo aquí para hacer mi trabajo y enviar un mensaje claro. No estoy sobrevalorado, valgo cada centavo. Estoy aquí para mostrarles a todos lo que puedo hacer dentro del ring”.

“Veamos quién se come los golpes de quién y quién aguanta más. Me voy a comer a Cabrera. Soy un verdadero peleador mexicano y les mostraré a todos lo que puedo hacer una vez más el sábado por la noche”.

GIOVANNI CABRERA:

“He vencido a más boxeadores invictos que la mayoría en la historia del boxeo. Si miras las primeras 20 peleas de Cruz, la mayoría de esos oponentes no fueron buenos en absoluto. Creo que me he ganado mi lugar aquí y que me voy a llevar la victoria”.

“Tengo 21-0 por una razón. Todos los que conozco han tratado de arrancarme la cabeza y los he separado a todos”.

“Quiero representar a Chicago y mi sangre mexicana. Estoy aquí para darlo todo, arriesgar mi alma y asegurarme de no arrepentirme de nada. Espero que tenga hambre; va a comer muchos golpes. Vengo aquí a comer tacos Pitbull”.

NONITO DONAIRE:

“Aposté en mi última pelea, ya veces ganas, a veces pierdes. Al entrar en esta pelea, solo tengo que mostrarles a todos que todavía lo tengo. Lo estoy haciendo por mí ahora y para mostrar de lo que soy capaz. Me encanta el deporte y estoy agradecido de tener la oportunidad”.

“El poder a esta edad es mucho más potente. Puse mucho más en ello. No solo emoción y experiencia, sino que puse toda la esencia de un hombre en esto”.

“Tengo que respetar mucho a mi oponente, nunca ha estado deprimido. Pero soy el tipo de persona que, si veo la oportunidad, la aprovecharé. No hay nada más satisfactorio que un nocaut”.

“Realmente no miro las cosas extra. Tengo una visión más grande por delante de mí. Quiero llegar a ser indiscutible. Eso es lo único que no he hecho en el boxeo. He recibido muchos elogios, pero nunca he sido indiscutible. Ese es mi mayor propósito y por eso sigo luchando”.

ALEXANDRO SANTIAGO:

“En 2018, cuando luché por el título, era joven. Esa pelea está en el pasado. A través del trabajo duro, la disciplina y tener un gran equipo, pude crecer. Soy mucho más maduro ahora. Vine aquí para convertirme en un campeón mundial”.

“Todo respeto a Nonito. Pero el sábado por la noche la gente de todo el mundo me conocerá y verá de lo que soy capaz. Voy a montar un espectáculo para todos los que lo vean”.

“Tengo un fuego dentro de mí. Quiero hacer realidad este sueño. No se trata solo del objetivo, se trata del viaje. He disfrutado cómo he llegado aquí. Mi hijo nació hace dos meses, así que esto va para él y mi familia. Me hace desear esto aún más”.

YOENIS TÉLEZ:

“Se trata solo de aprovechar una gran oportunidad que se me ha dado. Ponemos la experiencia a un lado, porque solo tengo que hacer mi trabajo y concentrarme en ganar”.

“Te prometo que vas a ver a otro boxeador cubano con potencial de campeonato. Vas a ver a alguien cuya habilidad está aumentando rápidamente. Los fanáticos van a ver algo que definitivamente disfrutarán”.

SERGIO GARCÍA:

“Hubiera hecho exactamente lo mismo que él hizo. No estoy en condiciones de subestimar a nadie. Tengo que ganar esta pelea para conseguir lo que quiero. Lo que hace es asunto suyo”.

“Te voy a mostrar lo que puedo hacer. No tengo que prometer nada. He entrenado muy duro y has visto que soy el tipo de peleador que lo deja todo en la línea. Voy a darles a los fanáticos el espectáculo que se merecen y dejaré que las fichas caigan donde puedan”.