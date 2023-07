Tanto el actual clasificado mundial número dos de la división de peso ligero de UFC, el norteamericano Dustin Poirier, como el actual clasificado mundial número tres de la división de las 155 libras en UFC, el también norteamericano Justin Gaethje, cumplieron con la báscula éste viernes y todo está listo para la pelea que será el choque estelar de la cartelera UFC 291, la cual se llevará a cabo este mismo sábado, 29 de julio, en el Vivint Arena de Salt Lake City en Utah.

La pelea, que es promocionada por la UFC, será televisada por ESPN PPV.

Poirier, quién es conocido como 'The Diamond' y tiene 34 años de edad, se presenta a la pelea con un registro de 29-7 con 22 finalizaciones, 14 por nocaut y 8 por sumisión. Detuvo la báscula en la marca de las 155 libras. Gaethje, quién es conocido como 'The Highlight' y tiene 34 años de edad, se presenta a la pelea con un registro de 24-4 con 20 finalizaciones, 19 por nocaut y 1 por sumisión. Detuvo la báscula en la marca de las 156 libras. Ésta será la segunda vez que se enfrenten Poirier y Gaethje, la primera pelea se celebró en el mes de abril del año 2018 en el Gila River Arenay de Glendale en Arizona y 'The Diamond' noqueó a 'The Highlight' tras poco más de 15 minutos de intensa acción en una emocionante pelea estelar.

Brasileros presentes en UFC 291

En la cartelera UFC 291 la pelea co-estelar de la noche tendrá como protagonistas al brasilero Alex Pereira haciendo su debut en la división de peso semicompleto en UFC, enfrentando al polaco Jan Błachowicz en una pelea por la división de las 205 libras en UFC. Además, los brasileros Michel Pereira, Marcos Rogério de Lima, Gabriel Bonfim, Claudio Ribeiro, Vinicius Salvador y Priscila Cachoeira verán acción cuando se enfrenten a Stephen Thompson, Derrick Lewis, Trevin Giles, Roman Kopylov, CJ Vergara y Miranda Maverick, respectivamente.

Resultados del pesaje UFC 291 desde Utah

Catel principal

Dustin Poirier (155) contra Justin Gaethje (156)

Jan Blachowicz (205) contra Alex Pereira (205,5)

Stephen Thompson contra Michel Pereira

Tony Ferguson contra Bobby Green (155,5)

Michael Chiesa (170) contra Kevin Holland (169,5)

Cartel Preliminar

Gabriel Bonfim (170) contra Trevin Giles (170)

Derrick Lewis contra Marcos Rogerio de Lima

Roman Kopylov (185) contra Claudio Ribeiro (185,5)

Jake Matthews (170) contra Darrius Flowers (170,5)

Primeras Preliminares

CJ Vergara (125,5) contra Vinicius Salvador

Matthew Semelsberger (169.5) vs. Uros Medic

Miranda Maverick (125,5) contra Priscila Cachoeira (125)