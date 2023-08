El campeón interino de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el dominicano Carlos Adames y el ex campeón unificado Julian “J-Rock” Williams intercambiaron púas en la conferencia de prensa final del jueves antes de intercambiar golpes en el combate estelar de una cartelera que se llevará a cabo este mismo sábado, 24 de junio, en The Armory en Minneapolis.

La pelea es organizada por Premier Boxing Champions y será televisada por Showtime y ESPN Latinoamérica.

La conferencia de prensa del jueves también contó con peleadores que compitieron en la cartelera preliminar de Showtime Championship Boxing®, incluido el contendiente de peso súper welter Luis “Cuba” Arias, quien se enfrenta a Erickson “Hammer” Lubin en el evento coestelar de 10 asaltos, además del campeón mundial de peso súper mosca Fernando “Pumita” Martínez y el contendiente filipino invicto Jade Bornea, que pelearán por el título mundial de la FIB de Martínez en la apertura de la transmisión.

Esto es lo que los peleadores Fernando Martínez y Jade Bornea dijeron el jueves desde Minneapolis:

FERNANDO MARTÍNEZ:

“No va a ser fácil para él. Tendrá que darlo todo en el ring para ganar ese cinturón. Para mí, este es el campo de batalla. Los fanáticos van a ser los ganadores”.

“Él cree que tiene hambre, pero yo tengo más hambre. Voy a montar un espectáculo y demostrarles a todos que no solo soy el campeón, sino que soy el campeón que estará aquí en los años venideros”.

“Los fanáticos aquí verán que soy el 'mini Mike Tyson'. Te va a encantar verme pelear. Voy a salir y dar lo mejor que tengo. No querrás perderte ni un segundo de esta pelea”.

“Voy a seguir luchando hasta la campana final. Me he preparado duro y sé que estoy preparado para estar en mi mejor momento el sábado por la noche”.

JADE BORNEA:

“Para mí esta es la pelea más importante de mi carrera. He sacrificado todo en el último año para ganar esta oportunidad de enfrentar al campeón reinante”.

“Este ha sido mi sueño. He trabajado muy duro para convertirme en campeón mundial. No voy a ceder un centímetro. Sé que no puedo desperdiciar esta oportunidad de convertirme en campeón mundial”.

“Estoy listo para cualquier cosa que me traiga Martínez en la pelea. Me he preparado para esto durante mucho tiempo, así que sé exactamente lo que tengo que hacer”.