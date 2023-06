El invicto campeón de peso súper mosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), el argentino Fernando “Pumita” Martínez, retuvo su título al derrotar por nocaut técnico en el round once al retador filipino Jade Bornea, en uno de los principales combates de respaldo de la cartelera “Carlos Adames vs Julian Williams”, que se llevó a cabo este sábado en The Armory, de Mineápolis, Estados Unidos.

Martínez aumentó la presión en el último tercio de la pelea, animado por el horrible corte que sufrió Bornea en la oreja derecha en el noveno asalto. El corte fue una reminiscencia de la lesión que sufrió Sebastián Luján en su partido de 2005 contra Antonio Margarito, en otra situación en la que un golpeador de gran volumen provocó una lesión en el oído discordante.

El árbitro Charlie Fitch detuvo la pelea a la mitad del undécimo cuando Bornea (18-1, 12 KOs) no pudo defenderse de los golpes de poder sin parar de Martínez (16-0, 9 nocauts).

Los tres jueces tenían a Martínez alejándose en la pelea con dos jueces con 97-93 mientras que el tercero tenía 98-92 en el momento de la detención.

“Definitivamente vi la lesión en el oído. La inflamación no se parecía a nada que hubiera visto antes. Lo golpeé con la izquierda y estalló, explotó. Incluso le dije al árbitro que tenga cuidado, creo que está realmente herido. Fue entonces cuando seguí yendo a la oreja y tratando de terminar esta pelea. Seguí buscando sangre como un tiburón en una misión”, dijo el argentino.

Martínez dice que espera que esta actuación le brinde mayores oportunidades en una división que aún cuenta con grandes campeones como Juan Francisco Estrada, Román González y Kazuto Ioka.

"Suficiente es suficiente. Quiero enfrentar a los campeones. Hicimos evidente que somos muy superiores al contendiente número uno y ahora queremos peleas verdaderamente grandes”, dijo Martínez.

En otros resultados de esta cartelera, el peso súper welter #6 del CMB, Erickson “Hammer” Lubin (25-2, 18 nocauts) noqueó en el quinto round a Luis “Cuba” Arias (20-4-1, 9 nocauts). Lubin, que regresaba de 14 meses fuera del ring, derribó a Arias en ese quinto round. Arias se quedó abajo hasta las 9, luego apenas falló en batir la cuenta. El tiempo era 2:11 minutos de ese round cinco.

El peso semipesado Burley Brooks (7-2-1, 5 nocauts) anotó una decisión unánime de diez asaltos sobre el ex campeón de peso súper mediano de la FIB de 39 años Caleb "Golden" Truax (31-6-2, 19 nocauts). Las puntuaciones fueron 98-91, 96-93 y 96-93. A Brooks se le dedujo un punto en el noveno por perder su bucal, pero aun así logró obtener la victoria en la ciudad natal de Truax.

El ex campeón supermosca de la FIB Jerwin Ancajas (34-3-2, 23 nocauts), ahora compitiendo en el peso supergallo, dominó al colombiano Wilner Soto (22-13, 12 nocauts) en camino a un KO en el quinto asalto. Soto se arrodilló después de recibir dos duros golpes al cuerpo.

Una pelea de peso súper ligero entre Mickel Spencer (3-0, 2 nocauts), el hermano menor del peso súper welter Joey Spencer, y Lyle McFarlane (2-1, 1 KO nocauts terminó sin decisión después de un choque de cabezas en la tercera ronda.