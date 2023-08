Los peleadores de Golden Boy Fight Night en DAZN: Curiel vs. Pennington, el jueves 7 de septiembre y Zepeda vs. Gesta del fin de semana de la Independencia de México, el 16 de septiembre, organizaron un entrenamiento especial con los medios para promover sus próximas peleas.

El jueves 7 de septiembre, el olímpico mexicano y actual campeón welter de la NABF Raúl “El Cugar” Curiel (12-0, 10 nocauts) defenderá su título contra Courtney "BKNY" Pennington (17-6-3, 7 nocauts) de Brooklyn, Nueva York, en un evento principal de 10 asaltos.

En el evento co-estelar, Manuel “Gucci Manny” Flores (15-1, 11 nocauts) regresará al ring para redimirse en una pelea a 10 asaltos en peso súper gallo contra Jerson Ortiz (17-7, 8 KOs) de Managua. Nicaragua.

El gran prospecto y favorito de los fanáticos Grant Flores (2-0, 2 nocauts), quien representa al Valle de Coachella con su primo “Gucci Manny”, participará en una pelea de peso welter a seis asaltos contra Jaleik Bogle (4-1-2, 2 nocauts), de Tampa, Florida. Daniel Luna (2-0, 2 nocauts) de Victorville peleará contra Alexander Gutiérrez (0-2) de Lake Elsinore en una pelea a cuatro asaltos en peso súper pluma.

Al abrir la Golden Boy Fight Night en la transmisión de DAZN, Jorge Chávez (7-0, 5 nocauts) de San Diego participará en una pelea de seis asaltos en peso pluma contra un oponente que se anunciará próximamente. También en la cartelera, Leonardo Sánchez (5-0, 4 nocauts) de Ciudad Catedral peleará en un peso súper pluma a cuatro asaltos contra Luis Pérez (8-7, 2 nocauts) de Puebla, México. La cartelera se llevará a cabo en vivo en todo el mundo por DAZN desde Fantasy Springs Resort Casino.

Para el fin de semana de la Independencia de México el 16 de septiembre, William “El Camarón” Zepeda (28-0, 24 nocauts) defenderá su título continental de peso ligero de las Américas de la AMB en un combate a 12 asaltos contra Mercito “No Mercy” Gesta (34-3-3, 17 nocauts) en vivo desde el Commerce Casino & Hotel.

El evento coestelar contará con Víctor “El Tornado” Morales (18-0-1, 9 nocauts) de Vancouver, quien está programado para defender su título de peso pluma intercontinental de la AMB contra Edwin “Pupo” Palomares (18-4-2, 9 nocauts) de la Ciudad de México, en una pelea de 10 asaltos.

La tres veces campeona mundial y cinco veces campeona mundial Yokasta Valle (28-2, 9 nocauts) hará su gran regreso en 2023 a suelo estadounidense y defenderá sus títulos de Campeonato Mundial de Peso Mínimo FIB y OMB contra María Santizo (11-3, 6 nocauts) de la ciudad de Guatemala, Guatemala.

En The Golden Boy Fight Night: Zepeda vs. Gesta Prelims transmitido en YouTube y Facebook Watch, Daniel “Junebug” García (6-0, 5 nocauts) de Denver, Colorado peleará contra Erick “Aidahoe” Benítez (4-4) de Guadalajara, México, en una pelea a cuatro asaltos en peso súper pluma.

En una pelea a seis asaltos en peso súper ligero, en Mexicali, el mexicano Pinpon Reyes (10-0, 5 nocauts) se medirá contra Roberto Gómez (5-1, 5 nocauts) de la Ciudad de México. Las puertas de The Commerce Casino & Hotel se abren a las 2:30 p.m. PT, The Golden Boy Fight Night: Zepeda vs. Gesta Prelims en YouTube y Facebook Watch comienzan a las 2:30 p.m. PT, y la transmisión de DAZN comenzará a las 5:00 p.m. Hora del Pacífico/ 8:00 p.m. hora del este.

Esto es lo que dijeron algunos de los participantes del entrenamiento de hoy:

RAUL CURIEL, TITULAR DEL PESO WELTER DE LA NABF:

“Es un sueño hecho realidad pelear el 7 de septiembre como evento principal. Ahora estoy a solo un par de pasos de mi objetivo de convertirme en campeón mundial. Voy a cerrar este año con una victoria y luego buscaré una oportunidad de ganar un título mundial”.

MERCITO GESTA, CONTENDEDOR MUNDIAL DEL PESO LIGERO:

“Sabía que esta pelea con William "El Camarón" Zepeda vendría. Quería esta pelea porque él es un peleador prometedor en mi división de peso. Creo que así es como todos los boxeadores deberían hacerlo; no elegir, sino los mejores peleando contra los mejores. Mi familia, mi equipo y mi hijo recién nacido son mi mayor motivación. ¡Mírenme el 16 de septiembre!”.

VICTOR MORALES, JR., TITULAR INTERCONTINENTAL DE LA AMB:

“Me siento bien, hombre. Estoy trabajando en todo. La última pelea contra Diego De La Hoya me dio mucho más impulso. Me dio el escenario para mostrar lo que estoy tratando de demostrar y solo queremos seguir adelante, sobre sobresalir en eso. Realmente comencé a aprender el lado comercial del boxeo este año, pero no el lado de combate del deporte. Estamos emocionados por esta próxima fase”.

YOKASTA VALLE, CAMPEONA DE PESO MÍNIMO FIB Y OMB:

"Celebré mi cumpleaños entrenando duro. ¡Estoy agradecido a Oscar y Golden Boy por recordar mi cumpleaños! Defenderé mis títulos y estaré más que listo para asumir los desafíos más grandes del deporte. Los fanáticos se enamorarán ¡Amor conmigo cuando me miran dentro del ring!”.