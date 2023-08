En un duelo de veteranos del ring, el excampeón escocés Ricky “Rickster” Burns, enfrentará a su compatriota, Willie Limond, en el combate estelar de una cartelera que se llevará a cabo este mismo viernes, primero de septiembre, en la Arena Braehead de Glasgow, de Escocia.

La pelea es organizada por St Andrew's S.C y será televisada por BBC Sport.

Burns y Limond son veteranos de mil batallas en el boxeo británico. Ambos son originarios de Escocia, se conocen de toda la vida, han cosechado una buena amistad, pero prometieron que serán profesionales en la pelea de este viernes, porque cada uno está empeñado en conseguir la victoria.

“Es una guerra total, definitivamente no una exhibición”, dijo Limond. “Es una pelea de 12 asaltos con guantes de 8 onzas. Ricky y yo somos lo suficientemente profesionales como para saber que la amistad no ha existido durante todo este campamento. Después de la pelea somos amigos, pero esto es la guerra”.

Limond de 44 años, llegará a este combate con una racha de tres victorias en los últimos cinco años. En su último combate de mayo del año pasado, noqueó en tres rounds a CJ Wood.

En cambio, Burns de 40 años, sólo tiene una pelea desde octubre del 2019, cuando fue vencido por puntos con Lee Selby. Esa pelea es una victoria vía tarjetas, sobre el argentino Emiliano Domínguez, en diciembre del 2021.

A pesar de ese largo descanso, Burns también rechazó la sugerencia de que los peleadores no irían a toda velocidad cuando subieran al ring.

“¿Por qué aceptaría hacer una exhibición?" preguntó Burns, excampeón mundial de tres pesos. “Con COVID y el encierro han pasado más de 18 meses desde mi última pelea y aunque he estado inactivo, me he mantenido en el gimnasio”.

“Aunque ahora tengo 40 años, sigo entrenando como siempre lo hacía. El tiempo de recuperación es un poco más largo, pero tengo confianza en salir y hacer el trabajo”, indicó Burns.

“La gente pensaba que me había retirado, pero nunca me retiré oficialmente. Siempre dije que quería salir en mis términos. Estoy deseando que llegue esto y salir y dar un buen espectáculo. Tan pronto como suene la campana, Voy a entrar allí para hacer lo que hago”, prometió el excampeón mundial escocés.

En el principal combate de respaldo de esta cartelera, Martin Crossan (7-0) y Andrew Smart (6-1) se enfrentarán por el título BBBofC Escocés en la división de peso superligero, en un duelo pactado a 10 rounds.