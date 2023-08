El excampeón mundial pesado, el inglés Anthony Joshua, se enfrentará al finlandés Robert Helenius, en el combate estelar de una cartelera que se llevará a cabo este mismo sábado, 12 de agosto, en la Arena O2 de Londres, Inglaterra.

La pelea es organizada por Matchroom Boxing y será televisada por DAZN.

Esta pelea se concreta después que la Asociación Voluntaria Antidopaje (VADA) informó a Matchroom, la Asociación de Comisiones de Boxeo y la Junta de Control de Boxeo Británico que el oponente original de Joshua, Dillian Whyte, había arrojado resultados analíticos adversos como parte de un protocolo antidopaje aleatorio. Como resultado, su pelea fue cancelada de inmediato con una investigación completa en curso.

El evento con entradas agotadas del sábado ahora estará disponible para verlo en todo el mundo en DAZN a través del servicio de suscripción habitual. Los fanáticos podrán reclamar un reembolso directamente por cualquier pedido anticipado de pago por evento que hayan realizado a través de DAZN.

En una gran noche de acción de peso pesado en la capital, el retador al título mundial obligatorio de la FIB Filip Hrgovic (15-0, 12 nocauts) chocará con el contendiente invicto de Australia Demsey McKean (22-0, 14 nocauts) por una oportunidad contra el campeón mundial unificado de Ucrania, Oleksandr Usyk.

El dos veces retador al título mundial y favorito de los fanáticos Derek Chisora (33-12, 23 nocauts) regresa a la escena de muchas de sus famosas victorias para enfrentarse al estadounidense Gerald Washington (20-5-1, 13 nocauts) en diez rounds y la sensación de Romford, Johnny Fisher (9-0, 8 nocauts) tiene la oportunidad de conseguir su primer cinturón cuando se enfrente a Harry Armstrong (5-1-1) de Torquay por el título vacante del Área Sur.

En otra parte de la cartelera, el superligero Campbell Hatton (12-0, 5 nocauts) se enfrenta a Tom Ansell de Hitchen (10-4, 2 nocauts) en ocho asaltos, el prospecto de peso mediano de Billericay George Liddard (3-0, 3 nocauts) va por otro nocaut contra Bas Oosterweghel (5-1, 3 nocauts) y Eltham Super-Mosca Maiseyrose Courtney (3-0) enfrenta su prueba más dura contra Gemma Ruegg de Bournemouth (7-7, 1 nocaut).

“Esto no estaba en el guión”, dijo Joshua. “Respeto a Helenius y puedo decir que respeto a cualquier hombre o mujer que suba al ring. Estoy enfocado con láser en la victoria. Puedo dar pasos hacia cosas más grandes y mejores, pero la hoja de ruta tiene un punto de control, el sábado por la noche. Que gane el mejor”.

“Estoy emocionado de pelear contra Anthony Joshua el 12 de agosto”, dijo Helenius. “Soy un verdadero vikingo que está dispuesto a enfrentar cualquier desafío en cualquier momento. Esta no es una oportunidad que iba a dejar escapar. ¡Planeo aprovecharlo al máximo!”-

El presidente de Matchroom Sport, Eddie Hearn, dijo: “Recibir la noticia el sábado fue realmente decepcionante, no solo para nosotros, sino también para Anthony Joshua y para los fanáticos. Pero nos pusimos manos a la obra y hemos hecho aquello en lo que somos buenos, y hemos logrado mantener el espectáculo. AJ ha sido increíble durante todo este proceso. Es alguien que está listo para pelear después de haber entrenado durante 12 semanas en Dallas con Derrick James. Siempre ha sido un gran profesional, pero esto me muestra nuevamente el hambre que tiene por el deporte. Él quiere salir este sábado frente a una multitud agotada en The O2 y actuar. Había muchas opciones. Pero teníamos que asegurarnos de que fuera la pelea correcta por el trato correcto. Creo que Robert Helenius es una buena pelea. Sí, perdió ante Deontay Wilder, ¡pero eso fue por un tiro que probablemente habría noqueado a un caballo! Pero vino a pelear. Realmente puede golpear, mide 6.8 pies y 8 pulgadas y ganó el fin de semana. En última instancia, hay críticas en cualquier cosa que hagas, pero en realidad creo que esta es una pelea complicada y peligrosa”.

Alfie Sharman, vicepresidente de DAZN, dijo: “DAZN estaba increíblemente decepcionado por la cancelación de nuestro evento principal original el sábado y estamos extremadamente agradecidos por los esfuerzos de todos los involucrados para llevar a cabo esta nueva pelea. Robert ha estado con algunos de los mejores de la división, y esta será otra noche difícil para Anthony Joshua. Sintonízalo en vivo y en exclusiva en DAZN”.

Los boletos seguirán siendo válidos para todos los poseedores de boletos existentes. Los reembolsos estarán disponibles para los poseedores de boletos desde el punto de compra original.