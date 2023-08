La actual clasificada mundial número dos de la división de peso mosca femenil de UFC, la francesa Manon Fiorot, se enfrentará a la actual clasificada mundial número dos de la división de peso paja femenil de UFC, la estadounidense Rose Namajunas, la pelea será el choque co-estelar de la cartelera UFC París, la cual se llevará a cabo este mismo sábado, 2 de septiembre, en el Accor Arena en París, Francia.

La pelea, que es promocionada por la UFC, será televisada por ESPN.

Namajunas, quién es conocida como 'Thug' y tiene 31 años de edad, se presenta a la pelea con un registro de 11-5 con 7 finalizaciones, 2 por nocauts y 5 por sumisión. Habló de sus cortes de peso, señalando que seguirá en las división de las 125 libras, además, recordó algunos de los objetivos que se planteó al principio de su carrera.

"No me veo bajando (a 115 libras) de nuevo. Ahora estoy caminando de forma natural a 135, o despertando a 135. Bajar hasta 115 no es fácil. Bajar hasta 115 sería duro. No he tenido demasiados problemas para llegar al peso. Ha sido duro, pero no creo que en comparación, fuera tan malo como la mayoría de las peleadoras. Pero aun así nunca me gustó. Lleva un tiempo, creo que más de 24 horas, rehidratar el cerebro después de haber cortado tanta agua. Así que recibir golpes así, y luego tus riñones y todo... Empecé a hacerme más grande de forma natural, y además de eso, una vez que decidí ascender, levanté más pesas. Comí un poco más. Volví a desayunar, dejé de ayunar tanto".

"Cuando me planteé un montón de objetivos para mi carrera, al principio, cuando era más joven, ser campeona de dos divisiones estaba al final de la lista, pero estaba ahí, y aquí estamos. Creo que se me conoce por sorprender a la gente. Es mi estilo... Sería un sueño hecho realidad. Como he dicho, esos son mis objetivos, pero no miro demasiado lejos, sólo estoy en el momento."

Pelea estelar y latinos presentes en UFC París

En la cartelera UFC París la pelea estelar de la noche tendrá como protagonistas al local Ciryl Gane, quién se estará enfrentando al moldavo Sergei Spivac, en una pelea por la división de peso completo de UFC. Mientras que el brasilero Thiago Moisés se enfrentará al local Benoit Saint-Denis, en una pelea por la división de peso ligero de UFC. Además, la panameña Joselyne Edwards tendrá una dura prueba cuando se enfrente a la local Nora Cornolle, en una pelea por la división de peso gallo femenil de UFC. También estará el brasilero Kleydson Rodrigues, enfrentando al invicto en 10 peleas, Farid Basharat, por la división de peso gallo de UFC.