Andy Ruiz, excampeón de peso pesado, considera que financieramente debe ganar mucho más a medida que va subiendo en su carrera como boxeador profesional, y cree que tiene sentido que si se enfrenta a Deontay Wilder obtengan una mayor dosis de dinero en comparación a su última pelea.

Ruiz aseguró que Wilder intenta restarle importancia ofreciéndole la misma cantidad que ganó en su última subida al ring, cuando se enfrentó a Luis Ortiz para vencerlo por decisión unánime hace un año en Los Ángeles.

En los últimos meses se ha hablado sobre una pelea entre Ruiz y Wilder, sin embargo, el desacuerdo financiero no ha permitido acordar una fecha, pese a que ambos boxeadores están bajo la tutela de Al Haymon, dueño de Premier Boxing Champions.

Recientemente, Wilder y Malik Scott,su entrenador, asomaron la posibilidad de dejar las conversaciones con Ruiz, apoyados en las demandas irrazonables de Ruiz a pesar de no ser campeón. Incluso, se especula que Wilder está en negociaciones serias para enfrentarse a Anthony Joshua, el próximo año en Arabia Saudita.

“'Deja de esquivar a Wilder'; nadie puede esquivar a Wilder. Dile que me pague lo que me merezco, intenta pagarme lo mismo que recibí por mi última pelea, pero no tiene sentido. Vas subiendo las escaleras y te toca una gran tarea, en la que se supone que debes vencerlo y yo lo vencí, luego se supone que las carteras irán más y más alto, así es como funciona”, enfatizó Ruiz.

Ruiz no habló sobre el monto de la oferta que le hizo Wilder, pero sí sugirió una figura con la que podría vivir.

“¿10 millones de dólares o menos? Pelearé contra él por 10 millones de dólares, por favor. Si le muestras a Wilder lo que hagi dentro del gimnasio y cómo me veo, no querrá pelear, va a querer pagarme menos dinero”, insistió Ruiz.

En 2019, Ruiz sorprendió al mundo cuando venció a Joshua, en ese entonces titular unificado que destruyó con un nocaut en el séptimo asalto en el Madison Square Garden. Sin embargo, Ruiz perdería sus cinturones contra el propio británico en la revancha seis meses después en Arabia Saudita.