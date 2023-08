Ryan Garner está buscando potenciar las perspectivas de su carrera en el York Hall de Londres, el viernes 18 de agosto con un primer título ante el español Juan Jesús Antúnez (12-1, 4 nocauts), en vivo por TNT Sports.

El título internacional de peso súper pluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) estará en juego en Bethnal Green cuando “La Piraña” sea rugido por unos 250 fanáticos de su ciudad natal de Southampton.

El joven de 25 años tiene un salto definitivo en su paso luego de un impresionante nocaut en el segundo round a Eduardo Valverde en mayo, una actuación que les recordó a los asistentes al ring y a los televidentes el talento precoz que se le consideraba cuando se abrió paso a mediados del 2016.

El impulso, junto con la satisfacción, ahora se está acumulando para el peleador de 13-0, 7 nocauts entrenado por Wayne Batten, quien se convirtió en padre de su pequeña hija Harper a principios de este año.

“Nunca he estado mejor, si soy honesto, todo va bien y volví directamente al campo de entrenamiento después del último”, dijo el campeón de Europa como aficionado. “Así que estoy feliz de haber tenido una rotación rápida y es bueno comenzar un poco.

“He sido constante e, incluso después de la última, mi físico seguía ahí, los abdominales seguían ahí. El viejo yo habría estado un poco fuera de forma, ¡pero ahora mis músculos siguen estallando!”.

Antes de su destrucción de Valverde, Garner habló de su deseo de que la gente volviera a hablar de él y llamar la atención del público del boxeo. Un par de golpes al cuerpo desgarradores más que el truco.

“Incluso en los comentarios y los expertos, tuvieron muchos elogios para mí. Necesitaba eso porque antes no me habían olvidado, pero nadie hablaba realmente de mí”.

“Cuando tenía 18 años, me había dado la vuelta y me veía bien, había un anillo con mi nombre. Me quedó en silencio y tuve muchos contratiempos y baches en el camino, así como no muy buenas actuaciones. El campamento para la última pelea no podría haber ido mejor, la pelea no podría haber ido mejor, todo. Los elogios que he recibido me han preparado para el resto del año”.

“Con un yo ocupado verás lo mejor de mí. Tuve la pelea y, dentro de dos o tres semanas, tenía otra fecha anotada, así que ahora me estoy poniendo en marcha”.

Y, con un cinturón de título WBC International envuelto alrededor de su cintura, Garner poseerá una importante moneda para negociar.

“Estoy feliz con cualquier título, pero este es serio y creo que te coloca entre los 15 primeros con el WBC. Esto es solo un trampolín, una vez que estás allí, te abre las puertas a cosas más grandes y mejores.

“Con una victoria, puedo comenzar a marcar nombres y ascender en la clasificación. También financieramente, estoy organizando a mi familia, así que en general no podría ser más positivo”.

Solo queda un número limitado de entradas para McCann vs Baluta disponibles en ticketmaster.co.uk. Si no puede estar allí, mírelo en vivo en TNT Sports el viernes 18 de agosto.

Dennis McCann (14-0, 8 nocauts) intentará agregar el título vacante de peso supergallo intercontinental de la OMB a su creciente colección de cinturones cuando se enfrente a Ionut Baluta (16-4, 3) en el York Hall el viernes 18 de agosto.

También en lo que debería ser una cartelera emocionante en Bethnal Green, el campeón de peso pluma británico y de la Commonwealth Nathaniel Collins (12-0, 6) defenderá sus títulos contra Raza Hamza (17-1-1, 7).

La Reina de Queensberry, Raven Chapman (6-0, 2) hará una defensa de su título mundial pluma del CMB ante la invicta Lila dos Santos Furtado (9-0, 1) de Brasil.

El peso pluma Umar Khan (6-0), el súper welter Khalid Ali (5-0, 3) y el súper welter Joel Kodua (2-0) completan la cartelera en peleas a seis asaltos.