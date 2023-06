Sho Ishida venció por decisión dividida a Víctor Santillán quien sufrió su primera derrota en el boxeo profesional, el pasado sábado 11 de junio en un evento principal de Ioka Promotions que se celebró en el Sumihoshi Ward Center en Osaka, Japón.

El dominicano cayó en 12 asaltos ante el japonés en medio de una eliminatoria de peso gallo de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), aunque uno de los jueces estuviera a favor de Santillán, 118-110, los otros dos anotaron la pelea 116-112 para Ishida.

Santillán tenía la certeza que dominó el encuentro, pero las cosas no resultaron así.

“Esto es como una pesadilla para mí. Fui a Japón y dominé a Ishida en su ciudad natal, no existe forma que haya ganado más de 2 asaltos, 3 asaltos como máximo”, expresó Santillán en entrevista concedida a BoxingScene.com.

“Exijo que la pelea se cambie a una sin competencia o al menos me den una revancha inmediata. Espero que se haga justicia”, insistió el dominicano.

Asimismo, destacó que su equipo tiene pensado protestar por el resultado, esperando tener una respuesta positiva y justa.

“He recibido mensajes de fanáticos y conocedores del boxeo diciendo que me robaron. Algunos hasta me enviaron capturas de pantalla de aplicaciones donde los fanáticos me hicieron ganar de 9 a 10 rounds y en una revancha le voy a ganar asaltante”, aseguró Santillán.

El zurdo de 27 años tuvo marca de 2-0 durante su campaña de 2022 con 1 victoria por nocaut.