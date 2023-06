El actual clasificado mundial número siete de la división de peso medio de UFC, el norteamericano Sean Strickland, se enfrentará al nacido en Rusia y que representa a Alemania, Abus Magomedov, quién no está clasificado en la división las 185 libras en UFC, la pelea será el choque estelar de la cartelera UFC Vegas 76, la cual se llevará a cabo este mismo sábado, 1 de julio, en el UFC Apex de la ciudad del pecado, Las Vegas en Nevada.

La pelea, que es promocionada por la UFC, será televisada por ESPN.

Strickland, quién tiene 32 años de edad, se presenta a la pelea con un registro 26-5 con 14 finalizaciones, 10 por nocaut y 4 por sumisión. Habló sobre su rival y bromeó un poco al respecto, también habló sobre cómo fue que finalmente llegó a aceptar una pelea contra un desconocido para la mayoría de los fanáticos de las MMA.

"Estoy contento con Abus, pero realmente no sé mucho sobre el tipo. ¿Tienen algún consejo para mí?. No tenía ni idea de quién c*ño era. Así que he estado acosando a la UFC para pelear, incluso me ofrecí a hacer 205 libras, pero Mick (Maynard) no quería que j*diera los rankings porque hay un montón de chicos en 205 libras a los que j*dería. Así que tuve una conversación con Mick, y me ofreció un par de tipos clasificados. Yo les dije que sí, pero ellos dijeron que no"

"Así que tuve que elegir: o esperaba ocho j*didos meses o peleaba. El dinero era justo y aquí estamos. Todos peleamos por dinero. Si el dinero es bueno, lo haré. Llegamos a buenos términos y buena paga, y aquí estamos peleando contra Abus".

Peleas destacadas de UFC Vegas 76

En la cartelera UFC Vegas 76 la pelea co-estelar de la noche tendrá como protagonistas al ruso Damir Ismagulov, enfrentando al norteamericano Grant Dawson, en una pelea por la división de peso ligero de UFC. Mientras que el ecuatoriano que representa a México, Michael Morales, se enfrentará al norteamericano Max Griffin en una pelea por la división de peso welter de UFC. También estarán las brasileras Ariane Lipski y Melissa Gatto, quienes se estarán enfrentando en una pelea por la división de peso mosca femenil de UFC.