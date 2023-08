El actual clasificado mundial número dos de la división de peso completo en UFC, el francés Ciryl Gane, se enfrentará al actual clasificado mundial número siete de la máxima división de peso en UFC, el nacido en Ucrania y que represeta a Moldavia, Serghei Spivac, la pelea será el choque estelar de la cartelera UFC París, la cual se llevará a cabo este mismo sábado, 2 de septiembre, en el Accor Arena en parís, Francia.

La pelea, que es promocionada por la UFC, será televisada por ESPN.

Spivac, quién es conocido como 'Polar Bear' y tiene 28 años de edad, se presenta a la pelea con un registro de 16-3 con 14 finalizaciones, 7 por nocaut y 7 por sumisión. Habló sobre lo exigente de su preparación y el hecho de no importarle contra quién va a pelear, asegurando que se prepara en base a su concentración y lo que tiene para ofrecer en la pelea.

"No me veo como un caballo. Me veo como un oso polar. La concentración sí es, obviamente, saltar y ganar... Cada combate es diferente. Derrick es un gran peleador. Sucedió que pasamos por encima de él aquella vez. No le quita nada haber ganado... Me preparo muy duro. Pongo todo mi ser en el entrenamiento. Los chicos que son de mi equipo lo saben, ven lo mucho que pongo en cada entrenamiento, no importa para quién me prepare. No pienso en Ciryl ni en quién va a estar en la jaula"

"Llevo en este deporte desde que tenía 7 años. Ha habido mucha gente, muchos nombres delante de mí y muchas competiciones diferentes. No tengo tiempo para pensar en quién será mi próximo rival. Lo que tengo que pensar y en lo que tengo que concentrarme es en mí mismo, en mi preparación, y voy a salir ahí fuera y veremos qué pasa... Sabes que no me importa. No es en lo que pienso. En lo que pienso es en mí mismo, en asegurarme de que estoy preparado y concentrado. Quiero asegurarme de hacer mi trabajo, y el resto no importa".

Pelea co-estelar y latinos presentes en UFC París

En la cartelera UFC París la pelea co-estelar de la noche tendrá como protagonistas a la local Manon Fiorot, quién se estará enfrentando a la estadounidense Rose Namajunas, en una pelea por la división de peso mosca femenil de UFC. Mientras que el brasilero Thiago Moisés se enfrentará al local Benoit Saint-Denis, en una pelea por la división de peso ligero de UFC. Además, la panameña Joselyne Edwards tendrá una dura prueba cuando se enfrente a la local Nora Cornolle, en una pelea por la división de peso gallo femenil de UFC. También estará el brasilero Kleydson Rodrigues, enfrentando al invicto en 10 peleas, Farid Basharat, por la división de peso gallo de UFC.