Shakur Stevenson y Devin Haney constantemente demuestran que no sienten simpatía el uno por el otro, incluso han subido de tono cuando se trata de referirse entre ellos lanzándose hasta maldiciones cuando pueden.

Stevenson subió de peso a principios de año para dominar rápidamente a Shuichiro Yoshino y después de eso aumentó su interés en una pelea contra Haney, quien posee los cuatro títulos más importantes de las 135 libras y es el camino a seguir para consagrarse como campeón mundial.

Ambos equipos entablaron conversaciones y reuniones para poder llegar a un acuerdo, pero todo fue en vano. De acuerdo con Stevenson, Haney le ofreció un contrato que le pagaría el 25%, lo que ocasionó el enojo de Stevenson.

Cuando el ex campeón de dos divisiones rechazó la propuesta, el equipo Haney se inclinó hacia otro rumbo, y en esta ocasión tratará de llegar a un acuerdo con Regis Prograis, campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en las 140 libras.

Tras los desacuerdos para el enfrentamiento, Stevenson asegura que Haney lo está evitando, sin embargo, este último lo ha negado por completo. Ante ello, Shane Mosley tiene su propia opinión acerca de la situación, pese a no conocer todos los detalles de lo ocurrido, revela que está firmemente del lado de Stevenson.

"Significa que no quiere pelear. Vamos hombre, basta. Sabes qué tipo de peleador es, es lo que haces cuando no quieres pelear con alguien", aseguró Mosley a The Art Of Dialogue.

A pesar de que Stevenson está apoyado por Mosley, Haney está convencido que Stevenson no lo superaría si se enfrentaran. Desde su punto de vista, la oferta que le envió a Stevenson fue más que justa.

Pese a la situación, a Mosley no podría importarle menos cuando se trata del lado comercial del encuentro, su interés está en verlos chocando guantes y para él ya hay un ganador.

El ex campeón multidivisional, aunque siente una profunda reverencia por lo que Stevenson aporta, es consciente que Haney es un talento único y un tremendo peleador por derecho propio.

“Mi mente dice que Shakur probablemente gane, pero podría ser difícil para Shakur, en realidad no lo sé”, concluyó Mosley.